Brent торгуется около $75 за баррель

Фондовые индексы США завершили укороченную сессию в понедельник слабым ростом. Индексы АТР движутся разнонаправленно н аторгах во вторник на статданных и решении ЦБ Австралии. Цена нефти растет во вторник.

Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам укороченной торговой сессии в понедельник при низкой активности торгов перед выходным днем.

Во вторник биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Фондовые индексы прибавили более чем по 2% на прошлой неделе, завершив в плюсе и весь июнь. В первом полугодии 2023 года Dow Jones увеличился на 3,8%, S&P 500 - на 15,9%. Nasdaq поднялся за этот период на 31,7%, показав наилучшую динамику для первого полугодия с 1983 года, отмечает Dow Jones.

"Старт этой недели будет медленным в связи с празднованием Дня независимости в США, однако неделя все же является достаточно важной, поскольку на нее приходится публикация данных о безработице и индексов активности в производственном секторе и сфере услуг за июнь", - отмечает аналитик Deutsche Bank Джим Рид, слова которого приводит Market Watch.

Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов с 46,9 пункта в мае.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.

Публикация индекса деловой активности в сфере услуг США запланирована на четверг, данных о безработице в стране - на пятницу.

Кроме того, в эту среду будет обнародован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 6,9% по итогам торгов в понедельник. Производитель электромобилей увеличил поставки во втором квартале в 1,8 раза, до рекордных 466,14 тыс. машин.

Котировки ADR трех китайских производителей электромобилей Li Auto (SPB: LI), NIO (SPB: NIO) и XPeng (SPB: XPEV) поднялись соответственно на 3,4%, 3,5% и 4,2%.

Li Auto увеличила продажи в июне в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 32,757 тыс. машин. Показатель впервые превысил отметку в 30 тыс. автомобилей. Продажи NIO и XPeng снизились в прошлом месяце на 17% и 44% соответственно.

Еще один производитель электромобилей - американская Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. - сообщил в понедельник, что поставил на рынок во втором квартале 12,64 тыс. электромобилей - почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Цена акций компании взлетела на 17,4% к закрытию рынка.

Стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 0,8%. По итогам пятничной сессии капитализация компании впервые превысила отметку в $3 трлн.

В понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Apple вынуждена значительно уменьшить план производства шлемов смешанной реальности Vision Pro в связи со сложностью его конструкции.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 10,87 пункта (0,03%) и составил 34418,47 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 5,21 пункта (0,12%) - до 4455,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 28,85 пункта (0,21%) и составил 13816,77 пункта.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики во вторник, участники рынка оценивают различные статданные и решение ЦБ Австралии оставить на прежнем уровне ключевую процентную ставку.

Американские индексы накануне слабо выросли, не сумев задать азиатскому рынку определенный вектор. Между тем во вторник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости, и объем торгов в мире может быть ниже обычного.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку, а также отчета о состоянии рынка труда США за июнь.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:32 МСК поднялся на 0,4%.

Розничные продажи в Гонконге в мае выросли на 16,5% в годовом выражении после подъема на 13,1% в апреле. В том числе продажи потребительских товаров длительного использования увеличились на 11,6%, одежды и обуви - на 28,4%, ювелирных изделий и часов - на 50,8%.

Бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU) растут в цене на 2,9%, Zhongsheng Group - на 2,3%, JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 1,8%, CNOOC - на 1,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite понизился на 0,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается в ходе торгов на 1%.

Инвесторы фиксируют прибыль после того, как японский индикатор накануне обновил максимум за 33 года, пишет Trading Economics.

Акции Advantest дешевеют на 0,2%, SoftBank Group - на 0,4%, Mitsubishi Corp. - на 1%, Fast Retailing - на 1,4%, Sony Group - также на 1,4%.

Рыночная стоимость Daiichi Sankyo рухнула на 14% несмотря на положительные результаты испытаний разрабатываемого ею вместе с шведско-британской AstraZeneca препарата для лечения рака легких.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,45%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых полагало, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics.

Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.

Нефть умеренно дорожает утром во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $75,02 за баррель, что на $0,37 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,76 (1%), до $74,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,36 (0,52%), до $70,15 за баррель. Накануне эти контракты понизились в цене на $0,85 (1,2%), до $69,79 за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Изначально нефть отреагировала на эти новости умеренным позитивом, однако этого оказалось недостаточно для существенного ралли, отметили аналитики Sevens Report Research.

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economic, ожидали роста до 47 пунктов.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны упал в этом месяце до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Ранее сообщалось о снижении до 43,6 пункта. Итоговый результат указывает на самое резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, пишет Trading Economics.

Бумаги горнодобывающего концерна BHP Group снижаются в цене 0,1%, Rio Tinto - 1%. Тем временем акции австралийских банков Westpac Banking Group и National Australia Bank растут на 1,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опускается на 0,3%.

Как стало известно во вторник, потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 2,7% в годовом выражении после подъема на 3,3% в мае. Замедление инфляции в стране наблюдается уже пять месяцев подряд.