Слабость нефтяных цен закладывает сомнения в возможности роста до $78/барр. - БКС Экспресс

Слабость нефтяных котировок позволяет сомневаться в продолжении роста к уровню $78 за баррель марки Brent, локальные максимумы постепенно снижаются, что может говорить о нарастающем давлении со стороны продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в понедельник получили поддержку после новостей о том, что несколько участников ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи в августе (Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки, Россия снизит экспорт на 0,5 млн баррелей в сутки, Алжир снизит добычу на 20 тыс. баррелей в сутки). С одной стороны, это укрепляет уверенность в том, что страны ОПЕК+ будут до последнего бороться за высокие цены и не оставят рынок без поддержки. С другой - сокращения стали слишком частыми и носят преимущественно добровольный характер, когда участвуют лишь отдельные страны. То есть ситуация со спросом действительно ухудшается, и специалисты альянса видят это. Однако принять консолидированного решения в рамках всей группы не получается. Такая логика дает кардинально другой взгляд на рынок, - пишет аналитик в обзоре. - Однако весь дневной прирост был потерян, в том числе из-за слабых данных по промышленной активности, которые усугубляют опасения из-за глобального спроса на топливо. Производственная активность в Китае по итогам июня замедляется, не оправдывая ожидаемой траектории постковидного восстановления. Индекс деловой активности в США также оказался хуже ожиданий. Таким образом, экономическая активность в двух крупнейших потребителях нефти в мире, на которых приходится около трети всего мирового спроса на топливо, демонстрирует слабость. Для цен на нефть это ярко выраженный негативный сигнал. Участники рынка опасаются, что из-за роста процентных ставок экономика в глобальном масштабе будет слабеть и дальше, что выльется в сниженный уровень потребления топлива".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.