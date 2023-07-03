Рубль с началом нового месяца и квартала вырос к доллару и евро в рамках коррекции после падения в предыдущие сессии

Москва. 3 июля. Доллар США, евро и юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения в конце прошлой недели.

Курс доллара США составил 88,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,65 руб./EUR1, подешевев на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,73 копейки - до 92,28 руб. Курс китайского юаня опустился на 15 копеек - до 12,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы укрепления с началом американской сессии и завершил торги понедельника заметным повышением в основных парах, скорректировавшись после сильного падения прошлой недели. Помимо технических причин, связанных с перепроданностью рубля, поддержку ему оказали позитивная динамика цен на нефть, улучшение отношения к риску среди глобальных инвесторов, а также календарный фактор - начало нового месяца и квартала.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($84,09) в 1,6 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В июне наблюдалось почти аналогичное падение цены - в 1,58 раза, до $55,28 за баррель ($87,25 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в июне составляла около $74,71 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 26,01%. За период с 15 мая по 14 июня он равнялся примерно 27,7%, и значит, за оставшиеся две недели июня произошло снижение спреда.

"Курс рубля сегодня подрастает: пара "доллар-рубль" вернулась ниже отметки 89 руб./$1. Большинство участников рынка пока ожидают более сильного рубля, согласно фундаментальным расчетам платежного баланса, но на рынке в моменте присутствует концентрированный спрос на валюту, который может достаточно сильно сдвинуть котировки от точки равновесия в условиях низкой ликвидности. Банк России отметил, что не видит рисков финансовой стабильности в текущей динамике рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"В понедельник, 3 июля, российский рубль предпринимал попытки стабилизации. Почти весь день продавцы и покупатели валюты боролись за отметку 89,5 руб./$1, к вечеру оптимисты начали побеждать, а доллар пошел ниже. Фундаментальный фон остается негативным для рубля, однако техническая картина не исключает коррекции", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем в ходе торгов в понедельник на фоне снижения производственной активности в США и еврозоне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,53% - до $75,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,4% - до $70,94 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с), еще и на август, написало государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков", - подчеркнул источник.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он не уточнил, от показателя какого месяца планируется снижение, а также до какого уровня. В аппарате вице-премьера пояснили, Россия дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с с августа.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 94,11 копейки, до 89,3255 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2387 рубля, до 97,2582 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 75,62 копейки по отношению к пятнице и составил 89,2069 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 59,33 копейки и составил 89,2097 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 454,194 млн, из которых $417,094 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 037,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,3581 рубля, до 97,1918 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 91,44 копейки, до 97,2062 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR561,249 млн, из которых EUR100,286 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR460,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Стоимость межбанковского кредитования немного повысилась в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,31% годовых; срочная версия RUONIA на 6 месяцев также не изменилась в понедельник и составила 7,34%. Срочная версия RUONIA на 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,29% годовых.