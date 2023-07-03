Рынок акций РФ начал неделю с консолидации на пороге 2800п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи остался на пороге рубежа 2800 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+2,3%) и металлургов, просели четвертые торги подряд после отсечки дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-2,9%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2793,93 пункта (-0,1%), индекс РТС вырос до 992,94 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК снизился до 88,6 рубля (-0,95 рубля).

Подешевели акции "МТС" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -2,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Магнита" (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +0,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций большую часть понедельника торговался в небольшом "плюсе", но к концу сессии продавцы усилили давление. В акциях экспортеров продолжает отыгрываться слабость рубля, хотя в понедельник российская валюта скорректировалась после падения.

Цены на нефть Brent курсировали выше $75 за баррель, а на мировых фондовых площадках наблюдалась смешанная динамика. Статистические маркеры продолжают сигнализировать об ухудшении ситуации в Германии: индекс деловой активности в производственном секторе страны (PMI) в июне упал до 40,6 пункта, сильнее прогнозных 41 пункта и майских 43,2 пункта. Июньский производственный PMI всей еврозоны также оказался чуть слабее ожиданий аналитиков, оставаясь ниже 50 пунктов, то есть в зоне снижения.

На текущей неделе ожидается финальный аккорд дивидендных отсечек, которые могут в моменте сдерживать динамику индекса МосБиржи, однако эти же дивиденды могут впоследствии реинвестироваться и тем самым оказать поддержку рынку до конца июля. Прогноз на 4 июля по индексу МосБиржи - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, позитивным драйвером для нефтяников стало стартовавшее в Саудовской Аравии с 1 июля сокращение нефтедобычи на 1,5 млн б/с в дополнение к снижению добычи в России на 500 тыс. б/с. Эти меры должны способствовать повышению цен на энергоносители и росту нефтегазовых доходов РФ. Внешний позитив связан с ожиданием новых мер государственного стимулирования китайской экономики, которые могут стать дополнительным драйвером для роста мирового ВВП.

В лидеры роста на ожиданиях сильных финансовых результатов за I полугодие вышли акции страховой группы "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,7%%). В аутсайдерах без новостных поводов оказались перекупленные акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-6,7%), отмечает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Магнита" растут с прошлой недели, когда компания сообщила об увеличении объема выкупа своих акций у нерезидентов втрое, до 30,37 млн бумаг, или 29,8% капитала, на фоне высокого спроса. "Магнит" (MOEX: MGNT) в целом сейчас заинтересован в максимальном снижении доли нерезидентов в капитале, при этом у компании для этого имеются необходимые ресурсы. Краткосрочно бумаги "Магнита" сохраняют потенциал развития восходящего движения и могут нацелиться на 5600 руб. и 5840 руб., поэтому наращивать "лонги" имеет смысл по мере преодоления сопротивлений, полагает аналитик.

Акции "Группы ЛСР" (-6,7%, до 811 рублей) в начале недели подверглись фиксации прибыли после сильного роста последних недель. В эту среду бумаги компании последний день можно будет купить с дивидендами за 2022 год в размере 78 руб. на акцию с доходностью 9,6%. Акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,8% и -4,1% "префы") в среду также последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 199,89 руб. на оба типа бумаг и доходностью около 9,5% и 11,9% по обыкновенным и привилегированным акциям. Бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,1%) последний день с дивидендами за 2022 год с доходностью 7,7% можно будет купить в четверг.

На нефтяном рынке сохраняется позитивный настрой. Саудовская Аравия в понедельник сообщила о продлении добровольного сокращения нефтедобычи в июле на 1 млн б/с до конца августа, при этом Россия в августе также намерена дополнительно снизить добычу на 500 тыс. б/с (то есть в общей сложности также на 1 млн б/с). Новости краткосрочно позитивны для рынка, но для возвращения к среднесрочному восходящему тренду, вероятно, понадобятся позитивные сигналы в том числе со стороны перспективы увеличения мирового спроса на нефть, полагает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, инвесторы в последние дни весьма благосклонно воспринимали позитивные макроданные из США, указывающие на неплохое состояние американской экономики и продолжающееся постепенное ослабление инфляции. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают в 86% вероятность подъема ставки ФРС на очередные 25 б.п. на июльском заседании. Однако их оптимизм подогревают ожидания скорого завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики в стране и надежды на то, что регулятор в итоге сможет добиться "мягкой посадки" экономики. Кроме того, статданные говорят об определенном прогрессе в борьбе с инфляцией в Европе и стабилизации ситуации в китайской экономике, которая в этом году столкнулась со сложностями в восстановлении после снятия ковидных ограничений.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего снижения может стать район 2680 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя", - считает Додонов.

В США в пятницу основные индексы акций выросли на 0,8-1,6%, завершив неделю в "плюсе". Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В США рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев. Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), просела к вечеру Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,4%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Dow подросли на 0,02-0,1%, Nasdaq проседает на 0,1%).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в апреле-июне до 5 пунктов по сравнению с 1 пунктом в январе-марте, говорится в сообщении Банка Японии. Индикатор вырос впервые за семь кварталов. Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 3 пунктов, отмечает Trading Economics.

Поддержку азиатскому рынку акций также оказала новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай. В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина.

На нефтяном рынке цены вечером подросли после утренней нисходящей коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,85 за баррель (+0,6% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - $71,05 за баррель (+0,6% и +1,1% в пятницу).

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает MarketWatch.

Число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.

В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+22,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+6%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,9%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (+4,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+3,5% и +6,3% "префы"), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,5%).

Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,2%, до 729,5 рубля) на годовом собрании 30 июня утвердили дивиденды за 2022 год в размере 14,62 рубля на акцию, сообщила в понедельник компания.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-9,8%), упали после отсечки дивидендов акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-9,2%, до 2,825 рубля; выплаты за 2022 год составят 0,1865 рубля на бумагу), просели акции "Группы ЛСР" (-6,7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-5,9%), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,1%).

В понедельник на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney. Ценные бумаги компании включены в третий уровень списка, торговый код - CARM. В понедельник объем торгов бумагами СТГ превысил 3,372 млрд рублей, причем по итогам дня цена бумаг не изменилась, составив к закрытию 3,32 рубля за штуку.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 53,48 млрд рублей (из них 10,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,7 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 3,2 млрд рублей на акции "МТС").