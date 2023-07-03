03 июля 2023 года 19:07
Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 3 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 153 базисных пункта - до 65,58% от номинала (доходность снизилась на 24 базисных пункта и составила 9,66% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 58 базисных пунктов - до 71,59% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов, составив 8,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 42,17% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 12,69% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 63 базисных пункта - до 46,81% от номинала (их доходность снизилась на 55 базисных пунктов - до 34,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 33 базисных пункта - до 44,18% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта и составила 27,49% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 40,82% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 23,41% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году увеличился в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 89,93% от номинала (его доходность выросла на 69 базисных пунктов и составила 57,62% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,93% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного снижения на прошлой неделе, вызванного опасениями возобновления Федрезервом США ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, в начале новой недели перешли к боковой динамике на фоне пониженной активности торгов.
Во вторник биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости), и в понедельник торги на американском фондовом рынке завершатся раньше обычного - в 20:00 мск.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM) в понедельник. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже восемь месяцев подряд. Снижение в июне зафиксировано на фоне сокращения производства и ослабления оптимизма в отношения второго полугодия.
Опубликовано: /Финмаркет/
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