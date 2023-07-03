БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Спреды в корпоративном сегменте приостановили снижение. Доходности начали постепенно догонять ОФЗ. При этом во втором и третьем эшелонах не стоит ждать полного возвращения премии за риск к прежним уровням. Относительно ОФЗ в период роста ставок эти бумаги могут быть чуть более устойчивыми. Речь только о волатильности цен, но не о надежности в широком смысле", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.