"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Ralph Lauren Corp., компания работает над ускорением среднего роста розничных продаж, привлечением молодых покупателей и снижением структуры издержек, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент недавно представил результаты за финансовый 4К23, которые превзошли ожидания аналитиков. На основании прогноза менеджмента мы повышаем нашу оценку прибыли на акцию за финансовый 2024 год до $8,95; наш прогноз на финансовый 2025 год - $9,3. В последнее время Ralph Lauren отмечает рост спроса, но в то же время компания пострадала от неблагоприятных валютных разниц в Северной Америке и Европе, - указывают эксперты. - Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы, но считаем, что инфляция и валютные разницы окажут негативное влияние на результаты компании за финансовый 2024 год. Менеджмент считает, что может обеспечить рост за счет повышения цен и оптимизации издержек (это помогло сохранить рентабельность в последнем квартале), однако мы считаем эту стратегию неустойчивой, учитывая недавнее повышение цен на 50%+ и неопределенную макроэкономическую конъюнктуру. При этом акции торгуются на справедливом уровне с мультипликатором 14х EPS 2024е по сравнению с 12х у аналогов".

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