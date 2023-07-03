"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций KB Home

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского девелопера KB Home, поскольку ожидается, что в будущем году поддержку бизнесу компании окажет фокус менеджмента на продажах в районах с потенциально более высокой рентабельностью, а также проекты доступного жилья и финансовая устойчивость, сообщается в обзоре аналитиков.

"Однако вызывает беспокойство рост ипотечных ставок на фоне инфляции, который влияет на цены и доступность жилья. Мы повышаем наш прогноз по прибыли на акцию застройщика за 2023 год с $5,3 до $6,34 и с $5,09 до $6,34 на 2024 год. Сейчас у нас рекомендация "покупать" для акций девелоперов D.R. Horton Inc., Lennar Corp. и Toll Brothers, но мы не исключаем возможность повышения рекомендации для бумаг KB Home до "покупать" в случае улучшения прогноза относительно других застройщиков", - отмечают эксперты.

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