Возможна повышенная волатильность на рынке акций США в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Возможна повышенная волатильность на американском рынке акций в ближайшие недели, активные управляющие будут проводить ребалансировку портфелей, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Торговые обороты в ближайшие дни будут повышенными в связи с завершением полугодия, поскольку активные управляющие проводят ребалансировку портфелей. На этом фоне акции могут демонстрировать повышенную волатильность в течение нескольких следующих недель, - отмечает эксперт. - Индекс S&P 500 пробил вверх отметку 4440 пунктов. Отсутствие негативных факторов будет способствовать продвижению его котировок к психологически важному уровню 4500 пунктов. Более 60% акций торгуются выше 200-дневной средней скользящей, что также подтверждает "бычий" настрой на рынках. В то же время RSI остается в зоне перекупленности, способствуя коррекции в ближайшие торговые сессии. Наиболее вероятным сценарием мы считаем движение индекса S&P 500 к 20-дневной скользящей средней, пересекающей верхнюю границу поддержки 4400 пунктов. Индекс DJIA также готов к прорыву после сформировавшегося на его графике паттерна "голова и плечи".

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