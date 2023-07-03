"Финам" понизил рейтинг акций Nucor до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Nucor Corp. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены $136,57 до конца года, что предполагает потенциал снижения 16,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Новая программа buyback на $ 4 млрд, принятая советом директоров Nucor в середине мая, всего за полтора месяца вернула цену акций компании наверх, восстановив потенциал снижения до нашей целевой цены, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Выкуп акций с рынка поддерживает котировки, несмотря на ожидание более слабых финансовых результатов в текущем году на фоне снижения средних цен реализации металлопродукции и сокращения загрузки сталелитейных мощностей. Мы считаем, что текущая рыночная оценка Nucor снова выглядит завышенной, а фундаментальные факторы остаются в силе. На этом основании мы снижаем рейтинг по акциям Nucor с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены".

Nucor Corporation - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения, энергетики и других отраслей.

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