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03 июля 2023 года 11:37

Рынок акций РФ на этой неделе будет двигаться в коридоре 2700-2850п по индексу Мосбиржи

Москва. 3 июля. Динамику рынка акций РФ в начале июля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости (ряд компаний закроют реестры под дивиденды за 2022 год). Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 930-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ в последнюю неделю июня оказался под давлением возросших внутриполитических рисков, смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также ослабления рубля. Индекс РТС откатился ниже рубежа 1000 пунктов, индекс Мосбиржи закрепился вблизи 2800 пунктов за счет роста бумаг экспортеров благодаря упавшему рублю.

В период с 26 по 30 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,1% и составил 2797,37 пункта, индекс РТС потерял 5,5% и достиг 982,94 пункта на фоне роста доллара до 89,66 руб./$1 (+4,96 рубля) и стабилизации августовской нефти Brent в районе $74,9 за баррель (+0,6%).

За первое полугодие индекс РТС прибавил 1,3%, индекс МосБиржи вырос на 29,9%, доллар подорожал на 19,76 рубля, нефть Brent упала на 12,9% (с уровня $85,99 за баррель).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю со снижения на фоне возросших внутриполитических рисков и негативных сигналов с внешних площадок на опасениях торможения мировой экономики в условиях ужесточения монетарной политики центробанками. Индекс МосБиржи откатился ниже 2760 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,1%) и металлургов, выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7%) на фоне ослабления рубля (доллар вырос до 85 руб./$1).

Рост внутриполитической напряженности был обусловлен событиями прошедших пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами России как попытка военного мятежа. В Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), однако уже в понедельник утром оперативные штабы объявили о снятии действующего в регионе режима КТО, все действовавшие временные ограничения были отменены.

Китайская экономика показывает более медленные, чем ожидалось, темпы восстановления после снятия коронавирусных ограничений в начале года. Аналитики инвестбанка JPMorgan полагают, что рецессия в экономике США может начаться в IV квартале 2023 года или I квартале 2024 года.

Акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%) просели на фоне известий, что стоимость проекта "Арктик СПГ 2" вырастет до почти $25 млрд, что связано с ростом затрат на электроэнергию и переходом на электроприводы на второй и третьей линиях. Упали после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-10,4%; выплаты за 2022 год - 18,83 рубля на "преф"). Металлурги просели на ожиданиях последствий принятого в Евросоюзе 11-го пакета антироссийских санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведенных с помощью российских компонентов.

Нефть в начале недели подросла на фоне опасений, что внутриполитическая ситуация в России может негативно повлиять на мировые поставки сырья.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (+3,5%) и металлургов, выступавших ранее аутсайдерами.

Выросли расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+7,3%) на новостях о планах компании приобрести контроль над крупным производителем масложировой продукции "НМЖК", что позволит группе стать крупнейшим производителем майонеза в России. Компания "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+3,6%) объявила о запуске программы выкупа акций объемом до 1 млрд рублей. Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.

Негативом для рублевых активов выступил ценовой спад в нефти - Brent просела в район $73 за баррель из-за тревог, что рост ставок мировых центробанков может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо. Опасения усилились после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. В США индекс потребительского доверия Conference Board в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года) при прогнозах роста до 104 пунктов с майского уровня 102,3 пункта.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс МосБиржи закрепился выше 2780 пунктов за счет резкого ослабления рубля на исходе налогового периода (доллар превысил 86 руб./$1). Лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +1,6% "префы"), упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-11,7%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%) на новостях о возможном увеличении вдвое объема выкупаемых акций у инвесторов-нерезидентов при наличии высокого спроса, несмотря на цену выкупа с дисконтом 50% к рынку (по 2215 рублей за штуку).

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные из КНР, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Нефть Brent подросла к $74 за баррель на статистике Минэнерго США о падении запасов нефти на минувшей неделе на 9,6 млн баррелей, что превысило ожидания.

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов на фоне дальнейшего ослабления рубля (доллар превысил 87,5 руб./$1). Лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+4,8%) на новостях об очередном увеличении лимита выкупа бумаг (почти до 30%) у нерезидентов с дисконтом к рынку, а также бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +2% "префы").

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% в годовом выражении.

Подорожали акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,7%) после сообщений компании о планах экспортировать свою продукцию в некоторые страны Африки. Нефть Brent превысила $74 за баррель в ожидании сокращения добычи нефти Саудовской Аравией с 1 июля.

В США очередное стресс-тестирование банков показало, что основные финансовые институты находятся в устойчивом положении. Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывало отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в I квартале до 2% в годовом выражении, эксперты ожидали повышения до 1,4% с ранее озвученного уровня 1,3%.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent подросла к $75 за баррель). Индекс МосБиржи смог удержаться вблизи 2800 пунктов за счет роста бумаг компаний-экспортеров благодаря ослаблению рубля (доллар подскочил в район 90 руб./$1), индекс РТС упал ниже 1000 пунктов.

Нефтяной рынок завершил второй квартал в "минусе" в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом и ЕЦБ.

В период со 26 по 30 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+14%), ПАО "Сегежа Групп" (+12%), "Сургутнефтегаза" (+7% и +11% "префы"); хуже рынка оказались акции "МТС" (-14%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-4%).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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