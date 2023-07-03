Акции Carnival, Micron и Nike будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Carnival Corp., Micron Technology и Nike Inc. будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Эти бумаги, по мнению аналитика, могут продолжить отыгрывать квартальную отчетность в ближайшие дни.

"Крупнейший в мире круизный оператор Carnival ("покупать") представил отчетность за II финквартал в понедельник, до открытия торгов в США, - указывает Холоденко. - Реакция акций на релиз позитивная. Компания сократила чистый убыток более чем в четыре раза и увеличила выручку вдвое. Возможные драйверы будущих улучшений бизнеса: обновление флота, дефицит круизных лайнеров. За неделю бумаги выросли на 19,2%. Осциллятор RSI (14) вошел в зону перекупленности, превысив 70. Это указывает на возросшие риски отката котировок, локально возможен еще один рывок наверх".

Чипмейкер Micron Technology ("держать") представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Компания зафиксировала чистый убыток в III финансовом квартале, напоминает Холоденко. "Менеджмент Micron ожидает убыток в IV квартале на фоне вялого спроса на потребительском и корпоративном рынках, неблагоприятной ценовой конъюнктуры и новых сложностей в Китае. За неделю акции сократились на 3,3%. Бумаги ушли ниже уровня поддержки и могут опуститься к трендовой линии $60,5", - отмечает аналитик.

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike ("держать") представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. "Результаты за IV квартал отказались смешанными по сравнению с консенсус-ожиданиями аналитиков", - пишет эксперт БКС Экспресс. - Чистая прибыль снизилась с $1,44 млрд до $1,03 млрд (г/г), выручка в Китае выросла на 16%. По мнению финансового директора Мэттью Фрэнда, в новом финансовом году компания планирует увеличить выручку на 4-6%. Акции отреагировали на отчетность негативно и провалились ниже 200-дневной скользящей средней. Высока вероятность спуска акций в район $105,5".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.