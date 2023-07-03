Долгосрочные перспективы цены акций Apple умеренно позитивны - БКС Экспресс

Аналитики БКС Экспресс умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Apple Inc., сообщается в материале.

Рыночная капитализация Apple в пятницу, 30 июня, впервые за всю историю превысила $3 трлн, так как акции к концу дня выросли в цене на 2,31%, до $193,97 за штуку. Эмитент сохраняет за собой статус самой дорогой публичной компании в США и мире, констатируют эксперты.

"Дневной и недельный RSI вошли в зону перекупленности, при этом значения индикаторов поднялись до самого высокого уровня с декабря 2021 года. На недельном графике также можно увидеть, что обороты в акциях падают и чаще находятся ниже среднего значения, - указывают аналитики в комментарии. - На короткой дистанции рост котировок бумаг еще может продолжиться, но с технической стороны уже есть сигналы для необходимости начать коррекцию после достижения новой высоты. Долгосрочный взгляд по компании умеренно позитивный, учитывая высокое положение в потребительской среде, сильный баланс и ожидаемый рост доходов. На фоне экономической обстановки в Штатах и ожидаемого повышения ставки ФРС оптимизм инвесторов Apple может поубавиться, что и станет отправной точкой для коррекции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.