"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену "префов" Сургутнефтегаза до 50 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" до 50 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сургутнефтегаз" оказался в числе лидеров роста прошлой недели. Котировки привилегированных акций на фоне девальвации рубля выросли на 13%, тем самым дошли до нашего целевого ориентира - 40 руб. Текущая доходность составила более 10%. При сохранении текущего курса доллара на уровне 85 руб. ожидаемые дивиденды на "префы" составят около 9-10 руб. Таким образом, мы поднимаем целевой ориентир до 50 руб. за штуку", - пишут аналитики.

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