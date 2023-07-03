Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, Китая и РФ, закрытие реестра "Роснефти":

- Производственные индексы деловой активности (PMI) в США, Китае и России за июнь;

- Закрытие реестра "Роснефти" для получения дивидендов за второе полугодие 2022 года.

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