Вероятен возврат курса рубля к уровню 85 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятен возврат курса рубля к уровню 85 руб./$1 по мере улучшения ситуации с экспортом и донастройками в налогообложении, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю прибавила 4,85%, - пишут аналитики. - Рубль потерял всякую поддержку под конец полугодия, по завершении очередного налогового периода. Здесь и спекулятивная составляющая, и события конца полугодия, и рост числа отпусков. В моменте рубль слишком сильно упал, ждем возврата к уровню 85 руб./$1 по мере улучшения ситуации с экспортом и донастройками в налогообложении".

Эксперты также отмечают, что в Минфине назвали варианты донастройки механизма налогообложения нефти: снижение предельного максимального дисконта к Brent с нынешних $25 до $20 и переход на привязку к котировке Dubai.

"По словам Сазанова, при переходе на арабскую котировку размер предельного дисконта Urals к ней должен быть меньше, чем к Brent. Считаем, что курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета. Но под конец года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб./$1, если не будет новых шоков для рынка, или существенного падения цен на нефть", - прогнозируют в "КИТ Финанс Брокер".

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