Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в диапазоне 2760-2810п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет удержаться в диапазоне 2760-2810 пунктов на торгах в понедельник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Поддерживающим фактором в условиях склонности участников рынка инерционно наращивать длинные позиции выступает отсутствие значимых негативных событий по итогам прошедших выходных. В то же время давление будет оказывать крепнущий рубль, из-за чего в аутсайдерах могут оказаться экспортеры, а также слабость нефтяных котировок", - пишут эксперты в комментарии.

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