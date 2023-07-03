Инвестбанк Синара начал анализ NetEase с рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение NetEase Inc., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 180 гонконгских долларов (HKD) за штуку ($115 за АДР) на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня; рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Котировки компании за последний год выросли на 7%, также как и ее американского конкурента Electronic Arts, тогда как акции основного соперника, Tencent, потеряли в цене 3%, а индекс Hang Seng снизился на 14%, - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда. - Несмотря на усиление давления на производителей игр со стороны регуляторов, основной бизнес компании показал поразительную устойчивость. В 2022 году рост ее выручки в игровом сегменте ускорился до 9,9% г/г при снижении на 2% в случае Tencent. Кроме того, по коэффициенту P/E 2023П бумаги NetEase торгуются с 16%-ным дисконтом к медианному по конкурентам значению".

NetEase - ведущий разработчик и дистрибьютор онлайн-игр в Китае.

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