ИСПРАВЛЕНО: Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 86-88 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 86-88 руб./$1 в течение сессии понедельника, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар заметно дешевеет в понедельник утром, валюта ощутимо переоценена как с фундаментальной, так и конъюнктурной точки зрения. Мы полагаем, что в условиях выходного дня во вторник в США из-за Дня Независимости давление на позиции американской валюты может сохраниться, преимущественно движимое активными операциями спекулянтов. Считаем актуальным диапазоном 86-88 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

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