Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу и по итогам всей недели. Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев. Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.

Азиатские рынки акций демонстрируют активный рост в понедельник вслед за повышением американских индексов в пятницу и на прошлой неделе в целом. Поддержку азиатскому рынку акций оказывает новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай. В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:39 МСК подскочил на 1,84%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,36%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi растет на 1,34%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам июня. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $75,22 за баррель, что на 0,25% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 1,2% - до $75,41 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром снизилась на 0,31% и составила $70,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 1,1% - до $70,64 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%. Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд. В последние недели поддержку нефти оказала новость о сделке ОПЕК+ и добровольное решение некоторых стран, включая Саудовскую Аравию, сократить добычу.

Тем временем число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года. В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 июня выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,722 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,848 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,02% и составил 109,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 867,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,76%), "Новотранс-001Р-03" (+0,22%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-0,22%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,21%) и "РЖД-001P-05R" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой, реализовав 50% займа на 1 млрд рублей. Размещение выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей началось 3 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные.

ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-04 объемом 26,5 млрд рублей. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - Минфин РФ. Ставка купонов установлена на уровне 3% годовых.

ООО "ВИС финанс" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с 1,5 млрд рублей до 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Срок обращения выпуска - примерно 3,2 года (1152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, со 2-го по 12-й купоны - 91 день, 13-го купона - 97 дней.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) разместил 149 тыс. 720 облигаций серии ГПБ-КИ-09 по цене 100% от номинала, или 29,94% эмиссии. Заявленный объем 5-летнего выпуска составляет 500 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Россельхозбанк (РСХБ) разместил 15 млн облигаций серии БO-12-002P по цене 100% от номинала или 75% эмиссии. Номинальный объем 3-летнего выпуска - 20 млрд рублей. Банк установил ставку 1-го купона на уровне 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,2% годовых, купоны полугодовые.

РСХБ разместил 1 млн 225 тыс. 827 облигаций серии БO-16-002P по цене 100% от номинала или 24,52% эмиссии. Заявленный объем выпуска - 5 млрд рублей. Банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-16-002P на уровне 8,75% годовых. Размер ставки зафиксирован до погашения, купоны квартальные.

Кроме того, РСХБ 5 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск N1 облигаций серии БO-02-002P объемом не менее 5 млрд рублей. Цена доразмещения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Техническое доразмещение запланировано на 7 июля. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-02-002Р объемом 15 млрд рублей был размещен в середине мая. Ставки купонов по нему переменные с привязкой к среднему значению RUONIA. Премия к RUONIA установлена на уровне 150 базисных пунктов. Ставка 1-го купона составила 8,66% годовых, 2-го купона - 8,78% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П11 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,84% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 2,75 года. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Техразмещение запланировано на 4 июля.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-6-го купонов 10-летних облигаций серии БО-П-09 с офертой через 3 года объемом 8 млрд рублей на уровне 11,07% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение выпуска запланировано на 4 июля.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,25% годовых. Эмитент в январе 2022 года завершил размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений: ключевой ставки ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величины 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.

ЛК "Европлан" приобрела в рамках оферты 1 млн 277,988 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 25,56% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в июле 2018 года. Ставка текущего купона составляет 10,35% годовых до следующей оферты с исполнением в июне 2025 года.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приобрело в рамках оферты 8 млн 433,761 тыс. облигаций серии 001Р-12 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 84,33% выпуска. Компания разместила 15-летний выпуск в июне 2020 года по ставке 5,65% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в декабре 2024 года - 8,95% годовых.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" приобрело по оферте 7 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 11 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 63,64% выпуска. Компания в конце февраля текущего года завершила размещение 5-летних бондов 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.