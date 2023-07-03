Повышение ожиданий подъема ставки ЦБР провоцирует рост доходности ОФЗ - ПСБ

Смещение консенсус-прогноза по ключевой ставке Банка России в диапазон 8,5-9,0% может привести к дальнейшему росту доходности рублевых гособлигаций на текущей неделе, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Кривая доходности ОФЗ за прошлую неделю сместилась вверх на 10 б.п., а за весь июнь уже на 30-40 б.п. Доходность 2-летних ОФЗ-26234 выросла до 8,8% годовых, 10-летних ОФЗ-26221 - до 10,82%. Основным драйвером переоценки рублевых облигаций мы видим повышение ожиданий по уровню ключевой ставки ЦБ РФ. В пользу ужесточения денежно-кредитной политики выступает усиление проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля, высоких темпов розничного кредитования, роста доходов населения и активизации потребительского спроса, - указывает эксперт. - Полагаем, что на текущей неделе инвесторы продолжат пересматривать ожидания в пользу более высокого уровня ставки. Смещение консенсус-прогноза по ставке в диапазон 8,5-9,0% может привести к дальнейшему росту доходности ОФЗ. Для 10-летних ОФЗ на неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8-11,0% годовых".

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