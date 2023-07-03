"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BioMarin

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций биотехнологической компании BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне $118 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"В США одобрили препарат ValRox (Roctavian) для лечения гемофилии типа А, на что рынок сначала отреагировал снижением (из-за обещаний компании возвращать стоимость продукта, если он не даст эффекта). В августе 2022 года Roctavian был одобрен в Европе, но продажи пока не начались из-за задержки получения страхового покрытия. Страховое покрытие для препарата особо важно, ведь стоимость разовой инъекции в США составит $2,9 млн (чистая цена после всех скидок - $1,9 млн). По словам BioMarin, препарат будет доступен для коммерческих продаж уже через восемь недель. Однако потребуется еще от двух до пяти месяцев на тесты, чтобы определить, подходит ли пациент под критерии лечения, - отмечают эксперты в комментарии. - Компания планирует возмещать стоимость уплаченного препарата, если он не будет эффективен: полностью в первый год и пропорциональную стоимость в последующие четыре года после начала лечения. Исходя из стоимости препарата после дисконтов, потенциал продаж только в США оценивается в $4,7 млрд. Мы оцениваем пиковые продажи препарата в размере $1,1 млрд в год (50% от текущей выручки) с учетом обещания возвращать часть средств, если препарат не поможет. И хотя рынок сначала негативно воспринял новость о таком способе продаж, мы считаем, что инвестиционный кейс эмитента это не меняет".

BioMarin Pharmaceutical - биотехнологическая компания из США, разрабатывает и производит лекарства от редких заболеваний.

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