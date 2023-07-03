Подъем Nasdaq в 1П23 наилучший с 1983г

Фондовые индексы США выросли в на торгах в пятницу. Азиатские индексы активно растут в понедельник. Нефть стабильна в понедельник утром, Brent торгуется у $75,44 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу и по итогам всей недели.

Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В первом полугодии Dow Jones Industrial Average увеличился на 3,8%, S&P 500 - на 15,9%. Nasdaq Composite поднялся за этот период на 31,7%, показав наилучшую динамику для первого полугодия с 1983 года, отмечает Dow Jones.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Расходы американцев в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,4%, говорится в отчете Минторга. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 0,3% соответственно, по данным Trading Economics.

Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев.

Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.

"Статданные продолжают говорить об ослаблении инфляции, и это как раз то, чего ждет Федрезерв", - отмечает портфельный управляющий Commonwealth Financial Network Крис Фашиано, слова которого приводит Market Watch.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 2,3% по итогам торгов в пятницу, превысив отметку в $3 трлн. Таким образом, Apple стала первой публичной компанией в мире, стоимость которой достигла этого уровня.

Цена бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) увеличилась на 9,7% - до $18,83. Аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для бумаг круизного оператора до "покупать" с "держать", а также повысили прогнозную цену акций до $25.

Ранее Carnival сообщила, что объем депозитов, внесенных ее клиентами для бронирования будущих вояжей, достиг рекордного уровня. Компания рассчитывает погасить долг в следующие несколько лет благодаря увеличению денежного потока.

ADR китайского автопроизводителя Xpeng (SPB: XPEV) Inc. подорожали на 13,4%. Компания объявила о намерении начать продажи нового электрического внедорожника G6 Ulta Smart Coupe в КНР в июле.

Акции Constellation Brands (SPB: STZ) снизились в цене на 0,3%. Производитель алкогольных напитков увеличил выручку в первом финансовом квартале на 6% благодаря высоким продажам пива. Однако чистая прибыль компании упала в 2,9 раза в результате убытков производителя марихуаны Canopy, частично принадлежащего Constellation Brands.

Стоимость бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) упала на 2,7%. Американский производитель спортивных товаров резко сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию в пятницу поднялся на 285,18 пункта (0,84%) и составил 34407,6 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 53,94 пункта (1,23%) - до 4450,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 196,59 пункта (1,45%) и составил 13787,92 пункта.

Азиатские рынки акций демонстрируют активный рост в понедельник вслед за повышением американских индексов в пятницу и на прошлой неделе в целом.

Позитивным фактором стали данные о том, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Поддержку азиатскому рынку акций также оказала новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай. В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:39 МСК подскочил на 1,84%.

Акции оператора казино Galaxy Entertainment подскочили на 4,1% на данных о значительном росте доходов в индустрии азартных игр в Макао в июне.

Бумаги Zijin Mining растут в цене на 5,2%, JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 4,4%, Geely Auto - на 3,7%, Li Ning Co. - на 3,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1,36%.

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам июня и снижения по итогам второго квартала.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск составляет $75,44 за баррель, что на 3 цента выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,90 (1,2%) - до $75,41 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 1 цент и достигли $70,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,78 (1,1%) - до $70,64 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает MarketWatch.

В последние недели поддержку нефти оказала новость о сделке ОПЕК+ и добровольное решение некоторых стран, включая Саудовскую Аравию, сократить добычу, сказал аналитик StoneX Фавад Разакзада.

"Сокращение добычи означает, что спрос может существенно превзойти предложение, если члены ОПЕК+ будут соблюдать условия соглашения", - сказал он.

Тем временем число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.

В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, снизился в июне до 50,5 пункта с майских 50,9 пункта, однако остался выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от её снижения, второй месяц подряд. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более выраженного падения индикатора, до 50,2 пункта.

Активный подъем демонстрируют бумаги таких крупных китайских компаний как Luxshare Precision (5,4%), Sungrow Power (5%), Greatoo Intelligent (9,2%), Seres Group (7,8%) и Chong Qing Changan (4,3%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается в ходе торгов на 1,67%.

Акции Advantest растут в цене 3,8%, Tokyo Electron - на 3,7%, Socionext - на 7,1%, Lasertec - на 4%, Renesas Electronics - на 2,2%.

Рыночная стоимость Mitsubishi Corp. повышается на 2,1%, Sony Group - на 2,9%, Daikin Industries - на 5,8%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,6%.

Бумаги горнодобывающего концерна BHP Group прибавляют в цене 0,4%, Rio Tinto - 0,7%, Fortescue Metals - 0,3%, Pilbara Minerals - 3,4%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi растет на 1,34%.