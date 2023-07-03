Рубль растет к доллару и юаню на старте торгов на фоне преобладающего оптимизма на мировых рынках

Москва. 3 июля. Доллар США и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль укрепился с учетом оптимизма на фондовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,08 руб./$1 (-46,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,3 коп. - до 12,31 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов после активной просадки как по итогам предыдущей недели, так и в целом месяца и квартала. По данным Мосбиржи, в целом, снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц превысило 10%. Нацвалюта в понедельник утром демонстрирует оптимистичный настрой вместе с внешними фондовыми площадками, где наблюдается рост "аппетита к риску". Нефтяные котировки пока не в состоянии задать вектор движения, так как торгуются в очень узком диапазоне, хоть и с плюсовыми значениями.

Опасения спада в экономике США несколько ослабли на фоне позитивных статданных, опубликованных за последнее время, однако эксперты остаются пессимистичными, отмечает Market Watch.

Несмотря на июньский рост, как Brent, так и WTI, снизились во втором квартале 2023 года в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,45 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,67 за баррель, что на 0,04% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает позитив: китайский CSI 300 увеличился на 1,39%, японский Nikkei 225 повышается на 1,61%, гонконгский Hang Seng подрос на 1,94%, южнокорейский Kospi окреп на 1,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,15%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу и по итогам всей недели. Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.