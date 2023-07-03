"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Home Depot Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $280,3 за штуку на июнь 2024 года, что предполагает потенциал снижения более 8%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперты при этом отмечают, что бумаги могут стать интересными для продажи при продолжении укрепления.

"Нормализация спроса после высокого "ковидного" периода, "охлаждение" рынка недвижимости и нормализация цен на пиломатериалы представляют риски для результатов Home Depot в текущем финансовом году. Компания ожидает снижение выручки на 2-5%, прибыли на акцию - на 7-13%. C начала года стоимость акций эмитента уменьшилась на 3%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 14%. Мы видим вероятность сохранения отстающей динамики по сравнению с широким рынком", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Home Depot Inc. - ведущий американский ритейлер товаров для ремонта, обустройства дома и строительства. Сеть предлагает широкий ассортимент, включающий строительные материалы, электроинструменты, сантехнику, мебель.

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