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03 июля 2023 года 09:11
Вероятно постепенное возвращение курса рубля в диапазон 84-86 руб./$1 в июле - "Велес Капитал"
Вероятно постепенное возвращение пары доллар/рубль в диапазон 84-86 руб./$1 на торгах в июле текущего года, однако не исключено, что при сохранении высокой волатильности курс локально обновит июньский максимум, говорится в обзоре начальника отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Резкое ослабление рубля не в первый раз происходит в самом конце месяца, когда после завершения налогового периода с торгов уходят экспортеры с предложением валюты и ликвидность биржевого валютного рынка сводится к минимальным уровням. В этих условиях локальный спрос на валюту со стороны даже одного из крупных игроков приводит к резкому усилению волатильности и повышению котировок. Фундаментально рубль может слабеть из-за совокупности таких факторов, как давление на сальдо торгового баланса в условиях санкций, премия за риск на фоне последних внутриполитических событий, а также спрос на валюту в рамках процесса реализации российских активов зарубежными инвесторами. Однако мы не исключаем, что на прошлой неделе локальный спрос на валюту предъявлял один из крупных участников рынка, - пишет эксперт. - Очередная волна ослабления рубля усиливает проинфляционные риски и соответственно повышает и без того существенную вероятность перехода ЦБ к подъему ключевой ставки. Курсовая динамика может оказать влияние на шаг повышения ставки в июле, однако определяющим здесь будет фактор, останется ли рубль на "достигнутых" минимумах или вернет часть позиций после удовлетворения локального спроса на валюту. Отметим, что ранее представители российского правительства высказывались, что "комфортной зоной" для экономики выступает диапазон курса 80-90 руб./$1. В течение июля ожидаем постепенное возвращение пары доллар/рубль в диапазон 84-86 руб./$1, тем не менее не исключаем, что при сохранении высокой волатильности в июле пара локально обновит июньский максимум". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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