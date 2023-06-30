.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в конце июня оказался под давлением политических рисков и ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Триллион рублей превысили сборы в бюджет с состоятельных россиян
В 2022 году поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб., что почти на 60% больше, чем годом ранее, когда в казну поступило 636 млрд руб. Это следует из...
 
Граждане смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов
Физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали "Известиям" в Минстрое. Такой шаг упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной, считают в...
 
Официальная стоимость жилья в Москве снижена на 5%
Минстрой снизил официальную стоимость жилья в Москве. Согласно приказу министерства, официальная стоимость квадратного метра жилья понижается на 5%, пишет "Российская газета". В целом по России нормативная стоимость "квадрата" меняется раз в...
 
30 июня 2023 года 19:40

Рынок акций РФ в конце июня оказался под давлением политических рисков и ослабления рубля

Рынок акций РФ в последнюю неделю июня оказался под давлением возросших внутриполитических рисков, смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также ослабления рубля. Индекс РТС откатился ниже рубежа 1000 пунктов, индекс Мосбиржи смог закрепиться вблизи 2800 пунктов за счет роста бумаг экспортеров благодаря упавшему рублю.

В период с 26 по 30 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,1% и составил 2797,37 пункта, индекс РТС потерял 5,5% и достиг 982,94 пункта на фоне роста доллара до 89,66 руб./$1 (+4,96 рубля) и стабилизации августовской нефти Brent в районе $74,9 за баррель (+0,6%).

За первое полугодие индекс РТС прибавил 1,3%, индекс МосБиржи вырос на 29,9%, доллар подорожал на 19,76 рубля, нефть Brent упала на 12,9% (с уровня $85,99 за баррель).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне возросших внутриполитических рисков и негативных сигналов с внешних площадок на опасениях торможения мировой экономики в условиях ужесточения монетарной политики центробанками. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2760 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-4,1%) и металлургов, выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,7%) на фоне ослабления рубля (доллар вырос до 85 руб./$1).

Рост внутриполитической напряженности был обусловлен событиями прошедших пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами России как попытка военного мятежа. В Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), однако уже в понедельник утром оперативные штабы объявили о снятии действующего в регионе режима КТО, все действовавшие временные ограничения были отменены.

Китайская экономика показывает более медленные, чем ожидалось, темпы восстановления после снятия короновирусных ограничений в начале года. Аналитики инвестбанка JPMorgan полагают, что рецессия в экономике США может начаться в IV квартале 2023 года или I квартале 2024 года.

Акции "НОВАТЭКа" (-0,4%) просели на фоне известий, что стоимость проекта "Арктик СПГ 2" вырастет до почти $25 млрд, что связано с ростом затрат на электроэнергию и переходом на электроприводы на второй и третьей линиях. Упали после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-10,4%; выплаты за 2022 год - 18,83 рубля на "префы"). Металлурги просели на ожиданиях последствий принятого в Евросоюзе 11-го пакета антироссийских санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведенных с помощью российских компонентов.

Нефть в начале недели подросла на фоне опасений, что внутриполитическая ситуация в России может негативно повлиять на мировые поставки сырья.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индекс Мосбиржи поднялся в район 2780 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (+3,5%) и металлургов, выступавших ранее аутсайдерами.

Выросли расписки "Русагро" (+7,3%) на новостях о планах компании приобрести контроль над крупным производителем масложировой продукции "НМЖК", что позволит группе стать крупнейшим производителем майонеза в России. Компания "Инарктика" (+3,6%) объявила о запуске программы выкупа акций объемом до 1 млрд рублей. Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.

Негативом для рублевых активов выступил ценовой спад в нефти - Brent просела в район $73 за баррель из-за тревог, что рост ставок мировых центробанков может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо. Опасения усилились после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. В США индекс потребительского доверия Conference Board в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года), при прогнозах роста до 104 пунктов с майского уровня 102,3 пункта.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс Мосбиржи закрепился выше 2780 пунктов за счет резкого ослабления рубля на исходе налогового периода (доллар превысил 86 руб./$1). Лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +1,6% "префы"), упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-11,7%).

Выросли акции "Магнита" (+1,6%) на новостях о возможном увеличении вдвое объема выкупаемых акций у инвесторов-нерезидентов при наличии высокого спроса, несмотря на цену выкупа с дисконтом 50% к рынку (по 2215 рублей за штуку).

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные из КНР, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Нефть Brent подросла к $74 за баррель на статистике Минэнерго США о падении запасов нефти на минувшей неделе на 9,6 млн баррелей, что превысило ожидания.

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов на фоне дальнейшего ослабления рубля (доллар превысил 87,5 руб./$1). Лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+4,8%) на новостях об очередном увеличении лимита выкупа бумаг (до почти 30%) у нерезидентов с дисконтом к рынку, а также бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +2% "префы").

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% в годовом выражении.

Подорожали акции ПАО "Сегежа Групп" (+5,7%) после сообщений компании о планах экспортировать свою продукцию в некоторые страны Африки. Нефть Brent превысила $74 за баррель в ожидании сокращения добычи нефти Саудовской Аравией с 1 июля.

В США очередное стресс-тестирование банков показало, что основные финансовые институты находятся в устойчивом положении. Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывало отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в I квартале до 2% в годовом выражении, эксперты ожидали повышения до 1,4% с ранее озвученного уровня 1,3%.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent подросла к $75 за баррель). Индекс МосБиржи смог удержаться вблизи 2800 пунктов за счет роста бумаг компаний-экспортеров благодаря ослаблению рубля (доллар подскочил в район 90 руб./$1), индекс РТС упал ниже 1000 пунктов.

Нефтяной рынок завершил второй квартал в "минусе" в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом и ЕЦБ.

В период со 26 по 30 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ренессанс Страхование" (+14%), ПАО "Сегежа Групп" (+12%), "Сургутнефтегаза" (+7% и +11% "префы"); хуже рынка оказались акции "МТС" (-14%), "Трубной металлургической компании" (-4%), "Юнипро" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в начале июля по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 930-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 июня 2023 года 19:38
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек на ослаблении рубля
Москва. 30 июня. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс Мосбиржи остался вблизи 2800 пунктов благодаря росту бумаг экспортеров за счет резкого ослабления рубля, упали бумаги "Мобильных телесистем".    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:27
Рубль сильно упал в последний торговый день месяца и квартала, обновил минимумы конца марта-апреля 2022г во всех основных парах
Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:25
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшей вероятности возврата Федрезерва США к ужесточению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:01
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850п в июле - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850 пунктов в июле, в то же время индекс РТС рискует вернуться к отметке 900 пунктов при дальнейшем ослаблении рубля, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Российский фондовый рынок в июне не показал единой динамики по...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:43
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне $3.4-3.5 и...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:26
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron Technology на фоне сокращения компанией производства и штата по меньшей мере на 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка Micron за финансовый 3К23 оказалась ближе к верхней границе прогнозного диапазона,...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:06
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft Inc. с целевой ценой $14 за штуку, что соответствует потенциалу роста 36% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Негативное отношение рынка к потере рыночной доли Lyft в пользу Uber по окончании...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 17:43
SberCIB закрыл торговую идею: продавать акции ФосАгро
SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро", открытую 2 июня 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка. Аналитики отмечают, что с начала июня котировки акций уже снизились на 5%, в то время как индекс Мосбиржи вырос на 3% за аналогичный период. "Однако...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $127,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $127,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,08%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что главный драйвер для...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 16:48
Оснований для выплаты дивидендов у РусАла пока нет - "Велес Капитал"
Оснований для выплаты дивидендов у "РусАла" пока нет, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "Бизнес "РусАла", по сути, состоит из двух направлений: непосредственно алюминий и инвестиции (владение пакетами акций "Норникеля" и "Русгидро"), - отмечает аналитик Василий Данилов. -...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 16:22
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года, - констатируют эксперты. - По итогам торгов четверга курс доллара США...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 145 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,35%, стоп-приказ: 118 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что биржа...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:50
Рубль в последний торговый день месяца и квартала обновил минимумы конца марта-апреля 2022 года во всех основных парах
Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:31
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AMD с целью $125
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целью $125 за штуку, сообщается в комментарии директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова. "AMD - один из основных бенефициаров и лидеров развития облачных вычислений и...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:07
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным - ПСБ
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Рубль продолжает дешеветь как на фоне окончания налоговых выплат экспортерами, так и всплеска спроса на иностранную валюту. Не исключаем, что спрос на валюту помимо...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.