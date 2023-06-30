Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 30 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшей вероятности возврата Федрезерва США к ужесточению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 26 июня в целом была позитивной, котировки большинства выпусков умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне отсутствия каких-либо важных новостей и событий.

Однако уже во вторник котировки российских еврооблигаций продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств, которые оказались под давлением из-за "ястребиных" высказываний главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка. В частности, он повторил сделанное ранее заявление, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл сказал, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

В свою очередь главный экономист TS Lombard по США Стив Блиц, который предупредил о плохом состоянии банковской системы страны в начале этого года, теперь говорит о том, что рецессия в американской экономике может наступить в ближайшие месяцы. "Взгляд на рецессию остается в значительной степени неизменным", - отметил он, поскольку банки ограничивают объемы кредитования, в то время как квартальная прибыль компаний, похоже, снова снизилась. И то, и другое является признаком того, что темпы роста экономики США замедляются. Согласно анализу TS Lombard еженедельных данных Федеральной резервной системы, темпы роста кредитования в малых и крупных банках страны практически сошли на нет.

Кроме того, исходя из основанных на данных Минфина расчетов TS Lombard, поступления от корпоративных налогов в США с начала текущего года по 16 июня снизились на 12%. Это указывает на то, что прибыли компаний продолжают снижаться после того, как они упали по итогам четвертого квартала прошлого года и первых трех месяцев текущего года. По словам Блица, более низкие налоговые платежи означают более низкую прибыль. А более низкая прибыль, вероятно, приведет к большему количеству увольнений и замедлению роста заработной платы, что может усугубить влияние замедления кредитования и резкого наращивания выпуска госбумаг.

Рецессию предвещает и ситуация на рынке US Treasuries. Доходность двухлетних облигаций сейчас составляет 4,724% годовых, десятилетних - 3,717% годовых. Таким образом, разница превышает 1 процентный пункт, что является максимальным гэпом с начала марта. Перед каждой рецессией в прошедшие 50 лет доходность краткосрочных инструментов также была выше, чем у "длинных" бумаг. "Сильно перевернутая кривая доходности означает, что риски рецессии растут, это просто и понятно, - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии Glenmede Майкл Рейнольдс. - Рынок госбумаг говорит нам, что нас ждут проблемы на экономическом фронте. Может не сразу, но ждут".

Ситуация в секторе американских казначейских обязательств в середине недели стабилизировалась, что позитивно сказалось и на динамике отечественных евробондов, которые легли в боковой дрейф. Однако стабильность на глобальных долговых рынках была недолгой, и уже 29 июня падение цен американских долговых госбумаг возобновилось. При этом российские евробонды не поддались общемировому негативному настрою и сохранили в целом смешанную динамику.

Котировки же US Treasuries заметно снизились в четверг, отыгрывая публикацию в США целого ряда сильных макроэкономических данных, что привело к росту вероятности нового повышения базовой процентной ставки Федрезерва. Доллар стал активно расти к основным мировым валютам вместе с доходностью государственных облигаций США, в то время как сырьевые товары оказались под давлением после публикации данных, указавших на более значительный, чем ожидалось, рост американской экономики в первом квартале.

Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%. Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс.

В последний день недели сектор отечественных евробондов вновь не продемонстрировал ярко выраженной динамики, в то время как ситуация на мировых рынках капитала смогла стабилизироваться. Однако в целом итоги прошедшей недели для мировых долговых рынков оказались негативными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,43% - до 64,04% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,89% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 3,2% - до 71,02% от номинала (доходность снизилась на 29 базисных пунктов и составила 8,62% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 37 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,42%, подешевев до 42,22% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 2,25% - до 46,18% от номинала (их доходность снизилась на 64 базисных пункта и составила 34,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 1,36% и составили 43,85% от номинала (их доходность снизилась на 24 базисных пункта - до 27,7% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1,14%, до 40,84% от номинала (их доходность выросла на 38 базисных пунктов и составила 23,39% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,35%, до 89,91% от номинала (его доходность выросла на 400 базисных пунктов - до 56,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней всего на 0,01%, составив 65,92% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.