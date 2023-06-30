.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Триллион рублей превысили сборы в бюджет с состоятельных россиян
В 2022 году поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб., что почти на 60% больше, чем годом ранее, когда в казну поступило 636 млрд руб. Это следует из...
 
Граждане смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов
Физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали "Известиям" в Минстрое. Такой шаг упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной, считают в...
 
Официальная стоимость жилья в Москве снижена на 5%
Минстрой снизил официальную стоимость жилья в Москве. Согласно приказу министерства, официальная стоимость квадратного метра жилья понижается на 5%, пишет "Российская газета". В целом по России нормативная стоимость "квадрата" меняется раз в...
 
30 июня 2023 года 19:25

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 30 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшей вероятности возврата Федрезерва США к ужесточению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 26 июня в целом была позитивной, котировки большинства выпусков умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне отсутствия каких-либо важных новостей и событий.

Однако уже во вторник котировки российских еврооблигаций продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств, которые оказались под давлением из-за "ястребиных" высказываний главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка. В частности, он повторил сделанное ранее заявление, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл сказал, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

В свою очередь главный экономист TS Lombard по США Стив Блиц, который предупредил о плохом состоянии банковской системы страны в начале этого года, теперь говорит о том, что рецессия в американской экономике может наступить в ближайшие месяцы. "Взгляд на рецессию остается в значительной степени неизменным", - отметил он, поскольку банки ограничивают объемы кредитования, в то время как квартальная прибыль компаний, похоже, снова снизилась. И то, и другое является признаком того, что темпы роста экономики США замедляются. Согласно анализу TS Lombard еженедельных данных Федеральной резервной системы, темпы роста кредитования в малых и крупных банках страны практически сошли на нет.

Кроме того, исходя из основанных на данных Минфина расчетов TS Lombard, поступления от корпоративных налогов в США с начала текущего года по 16 июня снизились на 12%. Это указывает на то, что прибыли компаний продолжают снижаться после того, как они упали по итогам четвертого квартала прошлого года и первых трех месяцев текущего года. По словам Блица, более низкие налоговые платежи означают более низкую прибыль. А более низкая прибыль, вероятно, приведет к большему количеству увольнений и замедлению роста заработной платы, что может усугубить влияние замедления кредитования и резкого наращивания выпуска госбумаг.

Рецессию предвещает и ситуация на рынке US Treasuries. Доходность двухлетних облигаций сейчас составляет 4,724% годовых, десятилетних - 3,717% годовых. Таким образом, разница превышает 1 процентный пункт, что является максимальным гэпом с начала марта. Перед каждой рецессией в прошедшие 50 лет доходность краткосрочных инструментов также была выше, чем у "длинных" бумаг. "Сильно перевернутая кривая доходности означает, что риски рецессии растут, это просто и понятно, - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии Glenmede Майкл Рейнольдс. - Рынок госбумаг говорит нам, что нас ждут проблемы на экономическом фронте. Может не сразу, но ждут".

Ситуация в секторе американских казначейских обязательств в середине недели стабилизировалась, что позитивно сказалось и на динамике отечественных евробондов, которые легли в боковой дрейф. Однако стабильность на глобальных долговых рынках была недолгой, и уже 29 июня падение цен американских долговых госбумаг возобновилось. При этом российские евробонды не поддались общемировому негативному настрою и сохранили в целом смешанную динамику.

Котировки же US Treasuries заметно снизились в четверг, отыгрывая публикацию в США целого ряда сильных макроэкономических данных, что привело к росту вероятности нового повышения базовой процентной ставки Федрезерва. Доллар стал активно расти к основным мировым валютам вместе с доходностью государственных облигаций США, в то время как сырьевые товары оказались под давлением после публикации данных, указавших на более значительный, чем ожидалось, рост американской экономики в первом квартале.

Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%. Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс.

В последний день недели сектор отечественных евробондов вновь не продемонстрировал ярко выраженной динамики, в то время как ситуация на мировых рынках капитала смогла стабилизироваться. Однако в целом итоги прошедшей недели для мировых долговых рынков оказались негативными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,43% - до 64,04% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,89% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 3,2% - до 71,02% от номинала (доходность снизилась на 29 базисных пунктов и составила 8,62% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 37 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,42%, подешевев до 42,22% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 2,25% - до 46,18% от номинала (их доходность снизилась на 64 базисных пункта и составила 34,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 1,36% и составили 43,85% от номинала (их доходность снизилась на 24 базисных пункта - до 27,7% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1,14%, до 40,84% от номинала (их доходность выросла на 38 базисных пунктов и составила 23,39% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,35%, до 89,91% от номинала (его доходность выросла на 400 базисных пунктов - до 56,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней всего на 0,01%, составив 65,92% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 июня 2023 года 19:40
Рынок акций РФ в конце июня оказался под давлением политических рисков и ослабления рубля
Рынок акций РФ в последнюю неделю июня оказался под давлением возросших внутриполитических рисков, смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также ослабления рубля. Индекс РТС откатился ниже рубежа 1000 пунктов, индекс Мосбиржи смог закрепиться вблизи 2800 пунктов за счет роста бумаг экспортеров благодаря упавшему рублю.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:38
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек на ослаблении рубля
Москва. 30 июня. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс Мосбиржи остался вблизи 2800 пунктов благодаря росту бумаг экспортеров за счет резкого ослабления рубля, упали бумаги "Мобильных телесистем".    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:27
Рубль сильно упал в последний торговый день месяца и квартала, обновил минимумы конца марта-апреля 2022г во всех основных парах
Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:01
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850п в июле - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850 пунктов в июле, в то же время индекс РТС рискует вернуться к отметке 900 пунктов при дальнейшем ослаблении рубля, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Российский фондовый рынок в июне не показал единой динамики по...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:43
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне $3.4-3.5 и...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:26
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron Technology на фоне сокращения компанией производства и штата по меньшей мере на 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка Micron за финансовый 3К23 оказалась ближе к верхней границе прогнозного диапазона,...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:06
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft Inc. с целевой ценой $14 за штуку, что соответствует потенциалу роста 36% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Негативное отношение рынка к потере рыночной доли Lyft в пользу Uber по окончании...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 17:43
SberCIB закрыл торговую идею: продавать акции ФосАгро
SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро", открытую 2 июня 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка. Аналитики отмечают, что с начала июня котировки акций уже снизились на 5%, в то время как индекс Мосбиржи вырос на 3% за аналогичный период. "Однако...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $127,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $127,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,08%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что главный драйвер для...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 16:48
Оснований для выплаты дивидендов у РусАла пока нет - "Велес Капитал"
Оснований для выплаты дивидендов у "РусАла" пока нет, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "Бизнес "РусАла", по сути, состоит из двух направлений: непосредственно алюминий и инвестиции (владение пакетами акций "Норникеля" и "Русгидро"), - отмечает аналитик Василий Данилов. -...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 16:22
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года, - констатируют эксперты. - По итогам торгов четверга курс доллара США...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 145 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,35%, стоп-приказ: 118 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что биржа...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:50
Рубль в последний торговый день месяца и квартала обновил минимумы конца марта-апреля 2022 года во всех основных парах
Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:31
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AMD с целью $125
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целью $125 за штуку, сообщается в комментарии директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова. "AMD - один из основных бенефициаров и лидеров развития облачных вычислений и...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:07
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным - ПСБ
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Рубль продолжает дешеветь как на фоне окончания налоговых выплат экспортерами, так и всплеска спроса на иностранную валюту. Не исключаем, что спрос на валюту помимо...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.