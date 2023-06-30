Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850п в июле - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850 пунктов в июле, в то же время индекс РТС рискует вернуться к отметке 900 пунктов при дальнейшем ослаблении рубля, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Российский фондовый рынок в июне не показал единой динамики по индексам Мосбиржи и РТС из-за очередного витка ослабления рубля, отмечает эксперт. Так, индикатор Мосбиржи по итогам месяца прибавил около 2,5%, но отступил от очередного максимума с апреля 2022 года. Стабильность рынка обеспечивали многочисленные дивидендные истории и ожидания закрытия дивидендных реестров. Долларовый индекс РТС не смог развить повышение и за июнь потерял почти 6%, не удержав отметку 1000 пунктов из-за более низкого курса рубля.

"С фундаментальной точки зрения в июле помимо возможных геополитических новостей основным понижательным риском для российского рынка акций в том числе в рублевом сегменте выступит закрытие дивидендных реестров по всем объявившим на данный момент об итоговых выплатах за 2022 год эмитентам, - отмечает аналитик. - По мере потери дивидендного фактора индекс Мосбиржи может испытывать недостаток в новых позитивных идеях, но последние могут появиться ближе к концу июля на фоне публикации первых финансовых результатов российских компаний за II квартал текущего года".

С технической точки зрения индекс Мосбиржи в конце июня остается в долгосрочном восходящем тренде и не выглядит перекупленным, сохраняя настрой на движение в район 2850 пунктов, указывает Кожухова.

"Однако у этой отметки расположен важный уровень сопротивления, остановивший восстановление индикатора в апреле 2022 года, что при отсутствии позитивных фундаментальных факторов может заставить покупателей зафиксировать часть прибыли с возможным движением индекса в район 2670 пунктов при умеренно негативном сценарии, - предупреждает стратег инвесткомпании. - Индекс РТС при дальнейшем ослаблении рубля, в то же время, рискует вернуться к минимуму текущего года 900 пунктов и проверить на прочность указанную отметку".

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