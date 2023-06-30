SberCIB закрыл торговую идею: продавать акции ФосАгро

SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро", открытую 2 июня 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка.

Аналитики отмечают, что с начала июня котировки акций уже снизились на 5%, в то время как индекс Мосбиржи вырос на 3% за аналогичный период.

"Однако текущее значительное ослабление рубля к доллару позитивно для финансовых показателей компании и может частично нивелировать эффект от падения цен на минеральные удобрения, - полагают в SberCIB. - Так, снижение курса рубля к доллару на 5% относительно прогнозного уровня приводит к росту EBITDA в 2023 году более чем на 9%. В связи с этим инвесторы могут переключить свое внимание со снижения финансовых показателей компании в этом году на положительный эффект от ослабления рубля. Следовательно, в краткосрочной перспективе давление на котировки акций компании, вероятно, ослабнет".

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