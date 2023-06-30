"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $127,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $127,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,08%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что главный драйвер для бизнеса Oracle - облачный сегмент. В 2023 фингоду выручка от облачных сервисов ускорила свой рост более чем вдвое - с 21% до 47% в годовом выражении. В 2024 фингоду облачные доходы продолжат расти темпами не ниже, чем в текущем. Устойчивый рост отрасли облачных вычислений и корпоративного облачного ПО создает для Oracle прочный фундамент долгосрочного роста, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения цена движется в восходящем тренде. Недавно произошел откат к уровню, на котором открылись торги после образования гэпа. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у последнего максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $113 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают эксперты "Финама".

Oracle - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, лицензионного и облачного корпоративного ПО. Oracle - один из немногих представителей value stock в IT-секторе.

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