Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"

Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года, - констатируют эксперты. - По итогам торгов четверга курс доллара США закрепился выше 87 рублей, а юаня - выше 12 рублей. С утра в пятницу американская валюта торгуется около 89 рублей. Высокий спрос в этих валютах, несмотря на завершения налогового периода, мог быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке. Кроме того, мы наблюдаем восстановление импорта в России, что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту. Дополнительно на курс давит и снижение стоимости нефти".

По мнению аналитиков инвестбанка, положительный эффект на рубль может оказать стабилизация на рынке нефти, снижение дисконта отечественной Urals к мировым аналогам, а также потенциальное повышение ставки на ближайшем заседании Банка России.

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