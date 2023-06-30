"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 145 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,35%, стоп-приказ: 118 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что биржа активно запускает новые продукты последние несколько месяцев (фьючерсы на акции, сырьё и валюту), и это в будущем даст постоянный рост комиссионных доходов.

"С технической точки зрения тренд наверх продолжается после дивидендного гэпа. Небольшую коррекцию можно использовать как хорошую точку для входа. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 118 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99", - указывают эксперты "Финама".

"Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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