Рубль в последний торговый день месяца и квартала обновил минимумы конца марта-апреля 2022 года во всех основных парах

Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.

Курс доллара США составил 89,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,52 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 96,71 руб./EUR1, подорожав на 1,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,56 рубля - до 92,52 руб. Курс китайского юаня поднялся на 17 копеек - до 12,23 руб. Юань поднялся до этой отметки впервые с 20 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных валютных парах днем в пятницу. Помимо фактора последнего дня месяца и квартала давление на него оказывают некоторые корпоративные новости и заявления представителей российских властей.

Так, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил в пятницу, что профицит торгового баланса РФ по итогам 2023 года может не достичь показателя, заложенного в действующий - апрельский - вариант прогноза Банка России, это следствие развития ситуации как с импортом, так и с экспортом.

Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России прогноз основных макроэкономических показателей предусматривает, что профицит торгового баланса в 2023 г. составит $117 млрд.

"То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина очень складывается позитивная", - сказал Тремасов на пресс-конференции в Новосибирске. По его словам, фактически импорт сейчас находится на докризисных уровнях, что является "яркой иллюстрацией" быстрой адаптации российской экономики к санкционным ограничениям.

"С экспортом, напротив, мы имеем нарастающее санкционное давление, и более того, мы видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому здесь вот эти разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше", - отметил глава департамента ЦБ, напомнив, что уточненные оценки регулятор опубликует после назначенного на 21 июля совета директоров.

В свою очередь, ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) ранее сообщил, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Об этом было заявлено в среду вечером (28 июня) уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. В целом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. До этого компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы.

Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

"Мы считаем, что, помимо окончания налогового периода, что влияет на сужение предложения валюты на рынке, дополнительный спрос на иностранную валюту мог оказать "Магнит", решивший расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов (ранее отмечался повышенный спрос у инвесторов из недружественных стран). (. . .) Однако отметим, что американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц составило почти 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар США вырос более чем на 8,6 рубля - с уровня 80,06 руб./$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до 88,67 руб./$1, которые были достигнуты американской валютой в ходе торгов 30 июня.

Текущее ослабление рубля определяется в первую очередь состоянием платежного баланса, рисков для финансовой стабильности Банк России в такой динамике не видит, но учтет ее, принимая решения по денежно-кредитной политике на очередном заседании 21 июля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь - тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях", - сказал Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске в пятницу.

"Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнения влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году", - заявил Заботкин, курирующий ДКП.

"В принципе все разумно. Движение рубля вниз продолжается по понятным причинам. Основная - это, конечно, падающий экспорт. Но мы с вами ясно понимаем, что вряд ли ЦБ будет позволять рублю слишком уж сильно слабеть. Причина в том, что слабый рубль создает инфляционные риски, с которыми сейчас ЦБ настроен активно бороться. Как минимум, если рубль пойдет еще ниже, вероятнее повышение ставки уже на следующем заседании. А от повышения ставки рубль вполне может подрасти. Тем не менее, движение вниз рубля может еще немного продолжиться. Поэтому, думаю, что основные продажи будут вести на уровнях, когда пара "юань-рубль" будет выше 12,25-12,3. Если дойдет", - полагает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

"Мы не видим поводов для беспокойства в связи с ростом курса доллара. Фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона 80-90 рублей, т.к. цены на энергоносители уже 2 месяца находятся на одном и том же уровне. Фактор ослабления, на наш взгляд, ситуативный и спекулятивный", - отметил главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть стабилизировались днем в пятницу и завершают июнь в минусе, при этом дисконт марки Urals к бенчмарку Brent в уходящем месяце снизился до $20 за баррель.

Августовские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК не меняются в цене по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находятся на уровне $74,34 за баррель. Более востребованный на рынке сентябрьский контракт подорожал на 0,2%, до $74,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,13%, до $69,94 за баррель.

Сорт Brent завершает в минусе четвертый квартал подряд, чего не наблюдалось более трех десятилетий, тогда как WTI может опуститься по итогам второго квартала кряду впервые с 2019 года.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals NWE CIF Rotterdam в июне (с 1 по 29 июня) достигла $54,18 за баррель (скидка к Brent - $20,5/б против $23,5/б в мае), Urals Med Aframax CIF Augusta - $56,57/б (скидка к Brent - $18,15/б по сравнению с $20,5 в мае). Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в апреле Urals DAP West Coast India почти не изменилась к маю и составила $63,96 за баррель, при этом дисконты к Brent составили $10,76/б в июне и $11,64/б в мае.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 7,9%, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п. и составила 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,49% годовых.