.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в последний торговый день месяца и квартала обновил минимумы конца марта-апреля 2022 года во всех основных парах
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Триллион рублей превысили сборы в бюджет с состоятельных россиян
В 2022 году поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб., что почти на 60% больше, чем годом ранее, когда в казну поступило 636 млрд руб. Это следует из...
 
Граждане смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов
Физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали "Известиям" в Минстрое. Такой шаг упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной, считают в...
 
Официальная стоимость жилья в Москве снижена на 5%
Минстрой снизил официальную стоимость жилья в Москве. Согласно приказу министерства, официальная стоимость квадратного метра жилья понижается на 5%, пишет "Российская газета". В целом по России нормативная стоимость "квадрата" меняется раз в...
 
30 июня 2023 года 15:50

Рубль в последний торговый день месяца и квартала обновил минимумы конца марта-апреля 2022 года во всех основных парах

Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.

Курс доллара США составил 89,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,52 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 96,71 руб./EUR1, подорожав на 1,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,56 рубля - до 92,52 руб. Курс китайского юаня поднялся на 17 копеек - до 12,23 руб. Юань поднялся до этой отметки впервые с 20 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных валютных парах днем в пятницу. Помимо фактора последнего дня месяца и квартала давление на него оказывают некоторые корпоративные новости и заявления представителей российских властей.

Так, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил в пятницу, что профицит торгового баланса РФ по итогам 2023 года может не достичь показателя, заложенного в действующий - апрельский - вариант прогноза Банка России, это следствие развития ситуации как с импортом, так и с экспортом.

Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России прогноз основных макроэкономических показателей предусматривает, что профицит торгового баланса в 2023 г. составит $117 млрд.

"То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина очень складывается позитивная", - сказал Тремасов на пресс-конференции в Новосибирске. По его словам, фактически импорт сейчас находится на докризисных уровнях, что является "яркой иллюстрацией" быстрой адаптации российской экономики к санкционным ограничениям.

"С экспортом, напротив, мы имеем нарастающее санкционное давление, и более того, мы видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому здесь вот эти разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше", - отметил глава департамента ЦБ, напомнив, что уточненные оценки регулятор опубликует после назначенного на 21 июля совета директоров.

В свою очередь, ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) ранее сообщил, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Об этом было заявлено в среду вечером (28 июня) уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. В целом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. До этого компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы.

Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

"Мы считаем, что, помимо окончания налогового периода, что влияет на сужение предложения валюты на рынке, дополнительный спрос на иностранную валюту мог оказать "Магнит", решивший расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов (ранее отмечался повышенный спрос у инвесторов из недружественных стран). (. . .) Однако отметим, что американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц составило почти 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар США вырос более чем на 8,6 рубля - с уровня 80,06 руб./$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до 88,67 руб./$1, которые были достигнуты американской валютой в ходе торгов 30 июня.

Текущее ослабление рубля определяется в первую очередь состоянием платежного баланса, рисков для финансовой стабильности Банк России в такой динамике не видит, но учтет ее, принимая решения по денежно-кредитной политике на очередном заседании 21 июля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь - тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях", - сказал Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске в пятницу.

"Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнения влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году", - заявил Заботкин, курирующий ДКП.

"В принципе все разумно. Движение рубля вниз продолжается по понятным причинам. Основная - это, конечно, падающий экспорт. Но мы с вами ясно понимаем, что вряд ли ЦБ будет позволять рублю слишком уж сильно слабеть. Причина в том, что слабый рубль создает инфляционные риски, с которыми сейчас ЦБ настроен активно бороться. Как минимум, если рубль пойдет еще ниже, вероятнее повышение ставки уже на следующем заседании. А от повышения ставки рубль вполне может подрасти. Тем не менее, движение вниз рубля может еще немного продолжиться. Поэтому, думаю, что основные продажи будут вести на уровнях, когда пара "юань-рубль" будет выше 12,25-12,3. Если дойдет", - полагает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

"Мы не видим поводов для беспокойства в связи с ростом курса доллара. Фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона 80-90 рублей, т.к. цены на энергоносители уже 2 месяца находятся на одном и том же уровне. Фактор ослабления, на наш взгляд, ситуативный и спекулятивный", - отметил главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть стабилизировались днем в пятницу и завершают июнь в минусе, при этом дисконт марки Urals к бенчмарку Brent в уходящем месяце снизился до $20 за баррель.

Августовские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК не меняются в цене по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находятся на уровне $74,34 за баррель. Более востребованный на рынке сентябрьский контракт подорожал на 0,2%, до $74,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,13%, до $69,94 за баррель.

Сорт Brent завершает в минусе четвертый квартал подряд, чего не наблюдалось более трех десятилетий, тогда как WTI может опуститься по итогам второго квартала кряду впервые с 2019 года.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals NWE CIF Rotterdam в июне (с 1 по 29 июня) достигла $54,18 за баррель (скидка к Brent - $20,5/б против $23,5/б в мае), Urals Med Aframax CIF Augusta - $56,57/б (скидка к Brent - $18,15/б по сравнению с $20,5 в мае). Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в апреле Urals DAP West Coast India почти не изменилась к маю и составила $63,96 за баррель, при этом дисконты к Brent составили $10,76/б в июне и $11,64/б в мае.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 7,9%, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п. и составила 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,49% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 июня 2023 года 19:27
Рубль сильно упал в последний торговый день месяца и квартала, обновил минимумы конца марта-апреля 2022г во всех основных парах
Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:25
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшей вероятности возврата Федрезерва США к ужесточению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
30 июня 2023 года 19:01
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850п в июле - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2850 пунктов в июле, в то же время индекс РТС рискует вернуться к отметке 900 пунктов при дальнейшем ослаблении рубля, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Российский фондовый рынок в июне не показал единой динамики по...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:43
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне $3.4-3.5 и...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:26
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron Technology на фоне сокращения компанией производства и штата по меньшей мере на 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка Micron за финансовый 3К23 оказалась ближе к верхней границе прогнозного диапазона,...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 18:06
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft Inc. с целевой ценой $14 за штуку, что соответствует потенциалу роста 36% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Негативное отношение рынка к потере рыночной доли Lyft в пользу Uber по окончании...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 17:43
SberCIB закрыл торговую идею: продавать акции ФосАгро
SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро", открытую 2 июня 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка. Аналитики отмечают, что с начала июня котировки акций уже снизились на 5%, в то время как индекс Мосбиржи вырос на 3% за аналогичный период. "Однако...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $127,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $127,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,08%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что главный драйвер для...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 16:48
Оснований для выплаты дивидендов у РусАла пока нет - "Велес Капитал"
Оснований для выплаты дивидендов у "РусАла" пока нет, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "Бизнес "РусАла", по сути, состоит из двух направлений: непосредственно алюминий и инвестиции (владение пакетами акций "Норникеля" и "Русгидро"), - отмечает аналитик Василий Данилов. -...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 16:22
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года, - констатируют эксперты. - По итогам торгов четверга курс доллара США...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 145 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,35%, стоп-приказ: 118 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что биржа...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:31
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AMD с целью $125
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целью $125 за штуку, сообщается в комментарии директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова. "AMD - один из основных бенефициаров и лидеров развития облачных вычислений и...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 15:07
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным - ПСБ
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Рубль продолжает дешеветь как на фоне окончания налоговых выплат экспортерами, так и всплеска спроса на иностранную валюту. Не исключаем, что спрос на валюту помимо...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 14:42
Ориентир для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели - диапазон 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Ориентиром для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели является диапазон 2650-2750 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Динамика фондового рынка РФ в июле, по всей видимости, будет находиться в сильной зависимости от...    читать дальше
.
30 июня 2023 года 14:13
Инвестбанк Синара повысил прогноз роста ВВП за 2023г до 1,5-2%
"Инвестиционный банк Синара" повысил прогноз роста ВВП за 2023г до 1,5-2%, говорится в комментарии главного экономиста банка Сергея Коныгина. "Отечественная экономика демонстрирует на удивление сильный рост, - отмечает эксперт. - Представленные данные за май и 5М23 говорят об исключительно мощном...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.