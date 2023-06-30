Ориентир для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели - диапазон 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global

Ориентиром для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели является диапазон 2650-2750 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Динамика фондового рынка РФ в июле, по всей видимости, будет находиться в сильной зависимости от новостного фона, - прогнозирует эксперт. - Проявление геополитики может оказать умеренное давление на котировки. Также динамика акций и отдельных секторов будет увязана с курсом рубля и монетарной политикой. При ослаблении рубля усилится спрос на защитные активы, такие как бумаги экспортеров, несмотря даже на риск повышения налоговой нагрузки. В целом стоит отметить консервативные настроения инвесторов и их ориентир на долгосрочные дивидендные идеи. Постепенное ослабление рубля и ужесточение монетарной политики стоит рассматривать как основной сценарий на ближайшие месяцы. Инфляция в годовом выражении превысила 3%, ослабление рубля является основным фактором ее ускорения".

В ближайшие две недели Ващенко ожидает боковую динамику или коррекцию фондового рынка. Поддержку отдельным бумагам, по его мнению, будут оказывать дивиденды. В целом аналитик полагает, что для заметного роста у большинства биржевых инструментов нет драйверов. Негативное влияние на их динамику способны оказать геополитические события. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2650-2750 пунктов.

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