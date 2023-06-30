Инвестбанк Синара повысил прогноз роста ВВП за 2023г до 1,5-2%

"Инвестиционный банк Синара" повысил прогноз роста ВВП за 2023г до 1,5-2%, говорится в комментарии главного экономиста банка Сергея Коныгина.

"Отечественная экономика демонстрирует на удивление сильный рост, - отмечает эксперт. - Представленные данные за май и 5М23 говорят об исключительно мощном росте в обрабатывающих производствах, новой движущей силе экономики, которая передает импульс длительного действия многим другим отраслям. Восстановление внутреннего спроса продолжается, хотя и не столь впечатляющими темпами. Экономика уже вышла в плюс по итогам 5М23, а динамика в 2П23 обещает быть лучше, чем мы предполагали ранее. Учитывая хорошие экономические данные, повышаем прогноз роста ВВП за весь 2023 год до 1,5-2%".

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