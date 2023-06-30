"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать бумаги МТС с целью 250 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "МТС" с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, говорится в комментарии.

"С учетом стагнации бизнеса, потенциального роста расходов на обслуживание долга и, как следствие, уменьшения будущих дивидендов бумаги "МТС" не выглядят привлекательными для вложений. Поэтому, принимая все риски, инвесторы могут сделать ставку на снижение котировок в ближайшие три месяца и продать активы компании в "шорт". Риском идеи выступают заявления менеджмента о повышении тарифов на услуги компании. Потенциальная прогнозная доходность не учитывает комиссию брокера за использование маржинальной торговли", - указывают аналитики.

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