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30 июня 2023 года 13:27
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать бумаги МТС с целью 250 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "МТС" с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, говорится в комментарии. "С учетом стагнации бизнеса, потенциального роста расходов на обслуживание долга и, как следствие, уменьшения будущих дивидендов бумаги "МТС" не выглядят привлекательными для вложений. Поэтому, принимая все риски, инвесторы могут сделать ставку на снижение котировок в ближайшие три месяца и продать активы компании в "шорт". Риском идеи выступают заявления менеджмента о повышении тарифов на услуги компании. Потенциальная прогнозная доходность не учитывает комиссию брокера за использование маржинальной торговли", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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