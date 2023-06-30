Рынок акций РФ утром скорректировался вниз, индекс РТС упал ниже 1000п из-за ослабления рубля

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $74,7 за баррель); индекс РТС откатился ниже 1000 пунктов на фоне дальнейшего ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2787,79 пункта (-0,3%), индекс РТС - 993,59 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 88,4 рубля (+0,83 рубля).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Акционеры "Газпрома" на прошедшем в пятницу заочном годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Впервые он избран не на один, а сразу на три года.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,4% и -1,3% "префы") отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров 30 июня, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 года будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений, говорится в сообщении.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу инвесторы ожидают итогов десятков собраний акционеров и роста котировок валютных экспортеров на фоне ослабления рубля. Политические риски вкупе со снижением притока капитала из-за рубежа дают о себе знать, что отражается в валютных котировках.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи общая картина не меняется - по-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление находится в районе 2815-2835 пунктов, при прохождении которого цель будет на отметке 3000 пунктов. Публикация финансовой отчетности может выступить в качестве драйвера для российского рынка. Тем не менее, внешний фон будет важным дополнением. На американском рынке инициатива пока у "быков", поэтому второе полугодие может также оказаться растущим. Тем не менее пятница может быть волатильной, так как закроются сразу нескольких торговых периодов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ сохраняется спрос на бумаги экспортеров в условиях ослабления рубля и ожиданий дивидендных выплат по многим эмитентам. Рублевый индекс МосБиржи вернулся к уровням прошлой пятницы, а обвала на рынке после геополитических событий выходных не произошло, что указывает на преобладание среди инвесторов умеренно оптимистичных настроений как минимум по дивидендным бумагам, полагает аналитик.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Dow Jones (+0,8%) на сильных статданных и корпоративных новостях, Nasdaq не изменился.

Минторг США резко повысил финальную оценку роста экономики страны в I квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%.

Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Рынок также поддержали положительные результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора, показавшие, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

В Азии в пятницу также преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрс на 0,03%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Безработица в Японии в мае осталась на прежнем уровне - 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. Объем промпроизводства в Японии в мае уменьшился на 1,6% относительно предыдущего месяца. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное падение - на 1%. Это первое снижение показателя с января.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал с консенсус-прогнозом, отмечает Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничной отметки 50 пунктов третий месяц подряд.

Розничные продажи в Германии в мае увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения розничных продаж на апрельском уровне.

Оценка роста ВВП Великобритании в I квартале осталась без изменения - 0,1%, эксперты также не ожидали пересмотра.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются продолжить рост предыдущего дня за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $74,69 за баррель (+0,5% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $70,06 за баррель (+0,3% и +0,4% в четверг).

Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что большинство руководителей американского центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,82 млрд рублей (из них 1,94 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 1,73 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 967,97 млн рублей на акции "Газпрома").