"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в комментарии аналитиков.

"Совет директоров "Ростелекома" отменил запланированное на 30 июня годовое общее собрание акционеров. Эмитент не сообщил о причинах такого решения и новой дате проведения собрания. При этом компания еще не объявила рекомендации по дивидендам за 2022 год. Новость может быть воспринята рынком негативно, поскольку предполагает как минимум задержку потенциальных дивидендных выплат за прошедший год. Наш прогноз дивидендов за 2022 год в размере 4,56 рубля на акцию с доходностью 6% не меняется, как и рекомендация "держать" по бумаге", - указывают эксперты.

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