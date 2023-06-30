Ситуация на рынке нефти остается непростой - ПСБ

Котировки нефти марки Brent инерционно, возможно, попытаются уйти выше $75 за баррель на торгах в пятницу, но уверенный рост пока маловероятен - ситуация на рынке нефти остается непростой, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ситуация на рынке нефти стабилизировалась к концу недели, но остается непростой - котировки нефти марки Brent вновь пытаются (после очередного теста района минимумов года), вернуться в зону $75-78 за баррель. В четверг развитию отскока способствовало улучшение общерыночных настроений, поддерживаемое американской статистикой, - пишет эксперт в обзоре. - В пятницу утром Brent торгуется в небольшом "плюсе", чуть ниже отметки $75 за баррель. Импульс к отскоку выглядит слабым: опасения по росту ставок и неуверенность в крепости китайской экономики продолжают препятствовать уверенному подъему. Сильных конъюнктурных триггеров поддержки в настоящее время нет. Риски очередного теста уровней $70-72 за баррель в ближайшие дни сохраняются, поводом может выступить появление негативных новостей по деловой активности".

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