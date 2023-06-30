Индекс Мосбиржи попытается завершить торги пятницы выше 2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается завершить торговую сессию в пятницу выше уровня 2800 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На наш взгляд, поддержку рынку окажут прежде всего акции нефтегазовых компаний на фоне постепенного восстановления цен на нефть. Кроме того, обыкновенные акции Сбербанка продолжают консолидироваться вблизи 240 руб., что дает повод ожидать их сильный рост. Из отдельных бумаг отдаем предпочтение компаниям, которые выигрывают от ослабления рубля: "Сургутнефтегаз", "Сегежа" и "АЛРОСА", - указывает эксперт в комментарии.

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