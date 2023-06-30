Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в плюсе в четверг благодаря улучшению оценки роста ВВП США в первом квартале и падению числа заявок на пособия по безработице. Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%. Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс.

Рынок также поддержали положительные результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора, показавшие, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает рынок акций Японии. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал с консенсус-прогнозом, отмечает Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК поднялся на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 с открытия сессии прибавил 0,1%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,14%.

Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после умеренного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $74,46 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,4%, до $74,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,06%, до $69,9 за баррель. Накануне эти контракты выросли в цене на 0,4%, до $69,86 за баррель.

Нефть получает поддержку за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране. Накануне американское министерство торговли повысило оценку роста ВВП страны в январе-марте до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Днем ранее стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,6 млн баррелей вместо ожидавшегося опрошенными S&P Global Commodity Insights экспертами снижения на 4,8 млн баррелей. Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 июня выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,264 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,027 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,06% и составил 109,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 866,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,32%), "ТМК БО-07" (+0,22%) и "РЖД-001P-05R" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-1,11%), "Транснефть-001P-08" (-0,5%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-005P-01 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,31% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 1-го купона, 80% - в дату погашения выпуска. С учетом амортизации дюрация выпуска составит около 2,22 года.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" завершило размещение 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-34 объемом 17,4 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ". Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Компания установила премию к ключевой ставке ЦБ РФ для расчета ставки купонов в размере 90 базисных пунктов. Продолжительность 1-го купона составит два месяца, 2-го и последующих - 1 месяц. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска облигаций серии 006Р-01 на 1,578 млрд рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - Минфин РФ. Срок обращения облигаций 006Р-01 - 7 лет, амортизация начинается по окончании 1-го купона.

АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,4% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-12-002P объемом 15 млрд рублей на уровне 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,2% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки составлял не выше 10,1% годовых, а объем выпуска - не менее 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 июня.

Кроме того, Россельхозбанк 5 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск N1 облигаций серии БO-02-002P. Цена доразмещения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Объем допвыпуска пока не раскрывается. Техническое доразмещение запланировано на 7 июля. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-02-002Р объемом 15 млрд рублей был размещен в середине мая. Ставки купонов по нему переменные с привязкой к среднему значению RUONIA. Премия к RUONIA установлена на уровне 150 базисных пунктов. Ставка 1-го купона составила 8,66% годовых, 2-го купона - 8,78% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,80% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. В ходе сбора заявок компания увеличила объем размещения облигаций с 300 млн рублей до 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона - 30% номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 1,9 года. Техразмещение запланировано на 4 июля.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,46% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов и еще 17,5% от номинала - в дату погашения. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные.

ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 2 тыс. 814 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Компания выставила пять оферт по облигациям серии БО-П01 - на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. "ЛайфСтрим" приобретет до 100% эмиссии. "ЛайфСтрим" разместил 3-летние облигации серии БО-П01 на 300 млн рублей в феврале 2021 года по ставке 10% годовых.