Актуальный диапазон доходности 10-летних ОФЗ составляет 10,6-10,8% - ПСБ

Потенциал дальнейшего роста доходности рублевых гособлигаций в настоящее время, скорее всего, ограничен (с начала текущей недели кривая доходности сместилась вверх на 5 б.п., а накопленным итогом после заседания ЦБ РФ 9 июня уже на 18 б.п.); для 10-летних ОФЗ актуальным является диапазон доходности 10,6-10,8% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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