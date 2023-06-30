Доллар ощутимо перекуплен - ПСБ

Пара доллар/рубль потенциально может протестировать отметку 88 руб./$1 на торгах в пятницу, однако американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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