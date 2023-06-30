30 июня 2023 года 09:00
Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению
Москва. 30 июня. Доллар США едва колеблется, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,635 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 60,09 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 12,049 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия ярких стимулов к динамике. Нефтяные котировки немного подрастают, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая заметного влияния на рубль. Налоговый период июня, способный поддержать нацвалюту, завершился. При этом на глобальном рынке наблюдается ухудшение настроений и нежелание инвесторов рисковать, обусловленное рисками продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,57 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,94 за баррель, что на 0,13% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в плюсе в четверг благодаря улучшению оценки роста ВВП США в первом квартале и падению числа заявок на пособия по безработице.
Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,67%, китайский CSI300 растет на 0,86%, гонконгский Hang Seng остался неизменным, южнокорейский Kospi - прибавляет 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 чуть снижается - на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,03%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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30 июня 2023 года 19:27
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30 июня 2023 года 19:25
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30 июня 2023 года 19:01
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Российский фондовый рынок в июне не показал единой динамики по... читать дальше
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30 июня 2023 года 18:43
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"Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне $3.4-3.5 и... читать дальше
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30 июня 2023 года 18:26
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"Выручка Micron за финансовый 3К23 оказалась ближе к верхней границе прогнозного диапазона,... читать дальше
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30 июня 2023 года 18:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft Inc. с целевой ценой $14 за штуку, что соответствует потенциалу роста 36% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.
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30 июня 2023 года 17:43
SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро", открытую 2 июня 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка.
Аналитики отмечают, что с начала июня котировки акций уже снизились на 5%, в то время как индекс Мосбиржи вырос на 3% за аналогичный период.
"Однако... читать дальше
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30 июня 2023 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $127,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,08%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики отмечают, что главный драйвер для... читать дальше
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30 июня 2023 года 16:48
Оснований для выплаты дивидендов у "РусАла" пока нет, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал".
"Бизнес "РусАла", по сути, состоит из двух направлений: непосредственно алюминий и инвестиции (владение пакетами акций "Норникеля" и "Русгидро"), - отмечает аналитик Василий Данилов. -... читать дальше
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30 июня 2023 года 16:22
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".
"Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года, - констатируют эксперты. - По итогам торгов четверга курс доллара США... читать дальше
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30 июня 2023 года 15:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,35%, стоп-приказ: 118 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики отмечают, что биржа... читать дальше
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30 июня 2023 года 15:50
Москва. 30 июня. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала. читать дальше
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30 июня 2023 года 15:31
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"AMD - один из основных бенефициаров и лидеров развития облачных вычислений и... читать дальше
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30 июня 2023 года 15:07
Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.
"Рубль продолжает дешеветь как на фоне окончания налоговых выплат экспортерами, так и всплеска спроса на иностранную валюту. Не исключаем, что спрос на валюту помимо... читать дальше
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30 июня 2023 года 14:42
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"Динамика фондового рынка РФ в июле, по всей видимости, будет находиться в сильной зависимости от... читать дальше
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