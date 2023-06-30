Выход котировок нефти за пределы диапазона $71-78/барр. пока маловероятен - БКС Экспресс

Выход котировок нефти марки Brent за пределы диапазона $71-78 за баррель в ближайшее время маловероятен, считают эксперты БКС Экспресс.

"Фьючерсы на нефть в четверг торговались в нейтральном ключе. Рынок продолжал "переваривать" статистику по запасам нефти от EIA, опубликованную днем ранее, а также внимательно следил за высказываниями представителей западных ЦБ в ходе форума ЕЦБ. Финансовые регуляторы продолжают отмечать сильное инфляционное давление, на которое пока не удается всерьез повлиять. Процентные ставки будут расти и дальше, но с оговоркой, что ситуация в экономике в целом и финансовом секторе в частности будет оставаться стабильной. По большому счету ничего кардинально нового сказано не было. Проблема остается актуальной, и ожидать пик по ставкам пока преждевременно, - пишут аналитик в обзоре. - Высокая неопределенность давит на финансовые рынки. Чем выше будут процентные ставки, тем выше риски для мировой экономики и спроса на топливо. В условиях дефицита поставок участники рынка не спешат наращивать короткие позиции по нефти, но и для активных покупок повода не видят. Фьючерсы на нефть марки Brent два месяца подряд торгуются в диапазоне $71-78 за баррель. На текущий момент инструмент находится в его середине, что позволяет рассматривать как растущие, так и снижающиеся сценарии. При этом выход за пределы коридора пока не ожидается".

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