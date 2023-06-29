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29 июня 2023 года 19:30

Рынок акций РФ подрос к 2800п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, лидировал Магнит

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, индекс Мосбиржи поднялся в район 2800 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+4,8%) на новостях об увеличении лимита выкупа бумаг у нерезидентов с дисконтом к рынку.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2796,41 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2804,8 пункта), индекс РТС просел до 1006,83 пункта (-0,8%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 87,5 рубля (+1,13 рубля), максимум сделок - 87,56 руб./$1.

Акции "Магнита" подорожали до 5146,5 рубля (+4,8% к уровню закрытия основной сессии четверга).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

Также подорожали в четверг акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, слабость рубля подогревала интерес к акциям экспортеров, уверенно смотрелись представители нефтегазового сектора, в особенности бумаги "Сургутнефтегаза". Котировки Brent предприняли очередную попытку дотянуться до отметки $75 за баррель, но усиление доллара к основным валютам и неопределенность прогнозов по мировому спросу на энергоносители препятствуют росту цен.

Внешний фон был относительно спокойным. В США вышли позитивные экономические данные - квартальная оценка ВВП за первый квартал была улучшена сильнее ожиданий, недельное число первичных заявок за пособиями по безработице оказалось ниже прогнозов.

Пятница будет насыщенной в части экономической статистики и корпоративных новостей: выйдут июньские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг КНР, предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за июнь и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США за май. Годовые собрания акционеров проведут "Газпром" (MOEX: GAZP), АФК "Система", "НЛМК", "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), "Лензолото" (MOEX: LNZL) и другие. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 июня - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, опасения рецессии в мировой экономике существенно ослабли, что позитивно воспринимается биржевыми игроками по всему миру. С другой стороны, внутренние новости РФ, в частности, предложение Госдумы повысить НДФЛ на физлиц, зарабатывающих более 25 млн руб. в год, до 20%, вызывает у инвесторов закономерные сомнения. Оптимизма фондовому рынку не добавляют и ожидания повышения ключевой ставки Банка России в июле.

В список лидеров роста в четверг вошли бумаги "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,7%) после сообщений компании о планах экспортировать свою продукцию в некоторые страны Африки. Нефть в четверг пыталась подрасти на фоне осторожного оптимизма, связанного с ожиданием сокращения добычи нефти Саудовской Аравией с 1 июля. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 30 июня - продолжение колебаний в диапазоне 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рост индекса МосБиржи вновь был обеспечен ослаблением рубля, которое поддерживает покупательский интерес в акциях экспортеров. В акциях сталеваров данный фактор почти не работает, но в бумагах нефтяников проявляется основательно, даже на фоне негативной динамики самой нефти.

"Текущее ослабление рубля уже сложно объяснять ухудшением торгового баланса. Впрочем, можно допустить, что в последние дни на рубль давит фактор конвертации средств состоятельных "частников". Поэтому прогноз движения доллара в диапазон 86-87 руб./$1 реализовался довольно быстро. Однако дальнейшее ослабление должно обеспокоить Центробанк РФ", - считает аналитик.

Нефть стабилизировалась после снижения в рамках азиатской сессии. Структура контанго, которая присутствует на рынке, не только означает достаточность текущего предложения, но и провоцирует спекулятивные покупки физической нефти с целью перепродажи по более высоким ценам в будущем. При этом в июле рынок может стать дефицитным, так как Саудовская Аравия начнет добровольно сокращать производство еще на 1 млн б/с, полагает Кочетков.

В США очередное стресс-тестирование банков показало, что основные финансовые институты находятся в устойчивом положении. Лишь самый негативный сценарий рецессии показал вероятные потери около $500 млрд в банковском секторе, но в этом случае ФРС вряд ли пойдет на провоцирование такой ситуации, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова также констатирует, что на глобальных фондовых площадках в четверг отсутствует единый настрой. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл повторил, что члены FOMC ожидают еще двух повышений ставки по федеральным фондам до конца года, а базовая инфляция (Core CPI) вряд ли опустится к целевому уровню в 2% раньше 2025 года. Это напоминание негативно сказалось на настроениях глобальных инвесторов.

Индекс МосБиржи в четверг подрос - инвесторы, по мнению Буйлаковой, могли положительно воспринять вышедший накануне блок сильных макроданных Росстата по российской экономике за май (розничные продажи в мае выросли на 9,3% г/г, что лучше прогнозных 7,8%; промпроизводство в РФ выросло на 7,1% г/г, что также оказалось выше ожиданий). "Магнит" объявил о расширении предложения о выкупе акций нерезидентам почти в три раза, до 29,8%.

На настроениях на биржах в Китае сказалась информация о подготовке нового пакета ограничений США на экспорт чипов в КНР, из-за чего могут пострадать китайские технологические компании. Кроме того, инвесторы могли занять осторожную позицию в преддверии ожидаемых данных по активности в промышленности и сфере услуг в июне - они будут опубликованы в пятницу и, скорее всего, укажут на динамику восстановления китайской экономики после COVID-19, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает подрастать, оттолкнувшись от поддержки на отметке 2750 пунктов. Сопротивление расположено у локального максимума вблизи уровня 2820 пунктов, считает Буйлакова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, FTSE просели на 0,01-0,4%, CAC 40 растет на 0,4%), подросли индексы в США (S&P 500 и Dow подросли на 0,3-0,6%, Nasdaq топчется на месте).

Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

По данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс.

Согласно финальной оценке Минторга США, ВВП страны в I квартале вырос на 2% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 1,4%.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг стабилизировались. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,92 за баррель (-0,2% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,45 за баррель (-0,1% и +2,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+8,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,7% и +6,8% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (+5,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+5,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+5,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4%).

Акционеры ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,1%) на годовом собрании 27 июня, прошедшем в заочной форме, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании. По итогам 2021 года общество также не начисляло дивиденды.

Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,6% и -3,7% "префы"), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,6%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,1%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 45,36 млрд рублей (из них 6,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,78 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 3,724 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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