Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 29 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов - до 63,72% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 78 базисных пунктов - до 69,51% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов - до 8,83% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 23 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 5 базисных пунктов - до 42,4% от номинала (его доходность не изменилась и составила 12,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 314 базисных пунктов - до 44,22% от номинала (их доходность выросла на 306 базисных пунктов - до 36,56% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 52 базисных пункта - до 43,83% от номинала (доходность снизилась на 31 базисный пункт и составила 27,67% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 11 базисных пунктов, подешевев до 41,11% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов, составив 23,2% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 89,67% от номинала (его доходность выросла на 218 базисных пунктов и составила 56,8% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США целого ряда сильных макроэкономических данных, что привело к росту вероятности возобновления повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

Доллар начал активно расти к основным мировым валютам вместе с доходностью государственных облигаций США, а сырьевые товары дешевеют после публикации данных, указавших на более значительный, чем ожидалось, рост американской экономики в первом квартале.

Министерство торговли США резко повысило оценку роста экономики страны в первом квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%. Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс.