"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Walgreens Boots Alliance

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance, сообщается в обзоре аналитиков.

"27 июня компания отчиталась о росте скорректированной прибыли за 3К23 на 3,3% до $1,0/акц. Наша оценка составляла $1,10/акц., консенсус-прогноз - $1,11, - констатируют эксперты. - WBA понизила прогноз скорректированной прибыли на акцию (EPS) на финансовый 2023 год с $4,45-4,65 до $4,00-4,05. Компания ожидает более сложную макроэкономическую и потребительскую конъюнктуру, а также снижение объемов вакцинации и тестирования по COVID-19".

CEO Розалинд Брюэр говорит, что нагрузку на потребителей усиливает рост инфляции и процентных ставок, снижение пособий по программе продовольственной помощи (SNAP) и налоговых вычетов, а также неблагоприятные экономические перспективы, подчеркивается в комментарии.

Аналитики "БКС МИ" понижают свои прогнозы EPS на финансовый 2023 год с $4,50 до $4,04. Основные изменения в их модели касаются повышения прогноза продаж на 4К23 и снижения операционной рентабельности.

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