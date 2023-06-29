Ослабление рубля поддерживает покупательский интерес в акциях экспортёров - "Открытие Инвестиции"

Ослабление рубля поддерживает покупательский интерес в акциях экспортёров, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова.

"Текущее ослабление рубля уже сложно объяснять ухудшением торгового баланса. Впрочем, можно допустить, что в последние дни на рубль давит фактор конвертации средств состоятельных частников. Поэтому прогноз движения доллара в диапазон 86-87 руб./$1 реализовался не за дни, а за часы. Однако дальнейшее ослабление должно обеспокоить Центробанк РФ, а не аналитиков", - пишет эксперт.

Нефть, в свою очередь, стабилизировалась после снижения в рамках азиатской сессии. "Структура контанго, которая присутствует на рынке, не только означает достаточность текущего предложения, но и провоцирует спекулятивные покупки физической нефти с целью перепродажи по более высоким ценам в будущем, - отмечает Кочетков. - При этом в июле рынок может стать дефицитным, так как Саудовская Аравия начнёт добровольно сокращать производство ещё на 1 млн баррелей".

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